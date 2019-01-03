İzmir Üniversiteli Asrın, Kazada Öldü

Üniversiteli Asrın, kazada öldü (YENİDEN)İzmir'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Asrın Velioğlu (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Üniversiteli Asrın, kazada öldü (YENİDEN)



İzmir'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Asrın Velioğlu (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne giden A.A. (23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, arka koltukta oturan Asrın Velioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Velioğlu'nun, emniyet kemerini takmadığı ve çarpışmanın etkisiyle boynunun kırıldığı öğrenildi. AKS ekiplerinin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan, aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Berksu Solmaz ile sürücü A.A., ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazada yaşamını yitiren talihsiz genç kızın cesedi, savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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