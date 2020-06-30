İZMİR Üniversiteli Zülal'i kılıçla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

İZMİR Üniversiteli Zülal'i kılıçla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Üniversiteli Zülal'i kılıçla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldıİZMİR'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldüren Günhan Öztürk (26) 'kasten öldürme' suçundan müebbet cezasına çarptırıldı.

Üniversiteli Zülal'i kılıçla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldüren Günhan Öztürk (26) 'kasten öldürme' suçundan müebbet cezasına çarptırıldı. Öldürülen genç kızın annesi Bedriye Tütüncü, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası almamasına tepki gösterdi, "O çocuğa sahip olabilmek için senelerce tedavi gördük. Birçok kez ameliyat masasına yattım. O cani ağırlaştırılmış müebbet cezası alan kadar mücadelemiz sürecekö dedi.

İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü bir barda eğlendikten sonra, Öztürk'ün evine gitti. Evde çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı Tütüncü'nün boynuna ve omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk ise polisi arayarak teslim oldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, SEBEBİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADI

İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın veya cinayetin sebebiyle ilgili bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Günhan Öztürk ile ilgili savcılık soruşturması tamamlanırken, tutuklu sanık hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Duruşmanın geçen celsesinde savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, iddia makamı, sanığın maktuleyi kılıçla öldürdüğü ve öldürme sebebinin tespit edilemediğini belirterek sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Günhan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, Tütüncü'nün annesi Bedriye Tütüncü, babası İsmail Tütüncü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanının son ifadesini sorduğu Günhan, 'Hastalığımdan dolayı olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydıö dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Günhan'ı, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Kararda Günhan'a indirim uygulanmazken, olayda kullandığı kılıç sebebiyle 6136 sayılı kanuna muhalefetten 6 ay hapis cezası ve 500 lira para cezasına para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşmanın ardından konuşan Zülal'in annesi Bedriye Tütüncü karara tepki gösterdi. Tütüncü, "Karardan hiç memnun değiliz. Ağırlaştırılmış müebbet cezası bekliyorduk. Aldığı cezanın 3'te 2'sini yatıp çıkacak. Karara itiraz edeceğiz ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar mücadele vereceğiz. Allah, o caniye oradan çıkmayı nasip etmesin. Benim kızım uyurken kılıçla öldürüldü. Zülal'in elleri kesik içindeydi. O çocuğa sahip olabilmek için senelerce tedavi gördük. Birçok kez ameliyat masasına yattım. Bir çocuk kolay mı büyütülüyor? Bu caninin dışarı çıktıktan sonra başkasının canını yakmayacağının da garantisi var mı? Ortada hiçbir neden yokken Zülal'i öldürdü.

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Üniversiteli Zülal'i kılıçla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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