İZMİR ÜNLÜ FUTBOLCU EMRE CAN'IN ARKADAŞLARINDAN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ
2 saat önce
İTALYA Serie A şampiyonu Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
İTALYA Serie A şampiyonu Juventus
'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can
, İzmir
'in Çeşme
ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi. Ünlü futbolcu mekan çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşırken, arkadaşları kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi, çekilen görüntü ve fotoğrafların silinmesini istedi.
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'da yapan futbolcular arasında yer aldı. Almanya
'dan gelen arkadaş grubuyla Alaçatı'nın ünlü bir gece kulübünde eğlenen Emre Can, mekan çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bu sırada Emre Can'ın arkadaşları, görüntü ve fotoğraf çeken basın mensuplarına Napıyorsun. Siler misin kardeşim diyerek tepki gösterdi. Kameraya elle müdahale eden Emre Can'ın arkadaşları, daha sonra görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı.
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Emre Can'ın arkadaşları görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı
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