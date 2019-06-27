Son Dakika Haberleri: İZMİR ÜNLÜ FUTBOLCU EMRE CAN'IN ARKADAŞLARINDAN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ
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İZMİR ÜNLÜ FUTBOLCU EMRE CAN'IN ARKADAŞLARINDAN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

2 saat önce

İTALYA Serie A şampiyonu Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.

İTALYA Serie A şampiyonu Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi. Ünlü futbolcu mekan çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşırken, arkadaşları kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi, çekilen görüntü ve fotoğrafların silinmesini istedi.
Juventus'un yıldız futbolcusu Emre Can da, tatilini Çeşme Alaçatı'da yapan futbolcular arasında yer aldı. Almanya'dan gelen arkadaş grubuyla Alaçatı'nın ünlü bir gece kulübünde eğlenen Emre Can, mekan çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bu sırada Emre Can'ın arkadaşları, görüntü ve fotoğraf çeken basın mensuplarına Napıyorsun. Siler misin kardeşim diyerek tepki gösterdi. Kameraya elle müdahale eden Emre Can'ın arkadaşları, daha sonra görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı.
İZMİR ÜNLÜ FUTBOLCU EMRE CAN'IN ARKADAŞLARINDAN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Juventus, İzmir, Emre Can, Güncel
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