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İZMİR Ünlü şarkıcı Zara, antik tiyatroda konser verdi

1 saat önce

Ünlü şarkıcı Zara, antik tiyatroda konser verdiİzmir'in Bergama ilçesinde bu yıl 83'üncüsü yapılan Uluslararası Bergama Kermesinin 5'inci gününde, tarihi Asklepion Antik Tiyatro'da, ünlü şarkıcı Zara sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Zara, antik tiyatroda konser verdi
İzmir'in Bergama ilçesinde bu yıl 83'üncüsü yapılan Uluslararası Bergama Kermesinin 5'inci gününde, tarihi Asklepion Antik Tiyatro'da, ünlü şarkıcı Zara sahne aldı.
Tarihi Asklepion Antik Tiyatro, ünlü şarkıcı Zara'nın konserine ev sahipliği yaptı. Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu'nun da yer aldığı çok sayıda kişi, antik tiyatroyu doldurdu. Konserine 'Yalan Dünya' türküsüyle başlayan 'Yandı Gönlüm', 'Leylim Ley', 'Hayatı Tespih Yapmışım', 'Dilenci', 'Fesupanallah' gibi birbirinden güzel türküleri seslendiren Zara'ya, Bergamalılar da eşlik etti. Konserin sonunda Hakan Koştu, plaket takdim ederek, teşekkür etti. Konuşma yapan Zara ise 10 yıl önce Bergama'da konser vermiştim. 10 yıl sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Atatürk'ün mirası Bergama Kermesi'nde sahne almak benim için gururdur dedi.
İZMİR Ünlü şarkıcı Zara, antik tiyatroda konser verdi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:51 Kaynak: DHA
İzmir, Bergama, Zara, Güncel
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