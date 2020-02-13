İzmir ünlü yönetmen çağan ırmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir ünlü yönetmen çağan ırmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir ünlü yönetmen çağan ırmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandıİZMİRLİ ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nurhal Irmak, koah hastalığı sebebiyle 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İZMİRLİ ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nurhal Irmak, koah hastalığı sebebiyle 79 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Irmak, yakınları ve sevdikleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmirli ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nuhal Irmak, uzun yıllardır yaşadığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşamını yitirdi. Koah hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Irmak, hastaneden taburcu oldu ve oğlu Çağan Irmak'ın dün kendisini ziyaretinden sonra, sabaha karşı evinde vefat etti. Nurhal Irmak'ın Seferihisar Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine oğlu Çağan Irmak, kızı Nihan Kılıç, ailesi, yakınları ve sevdikleri katıldı. Gözyaşları içinde sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Irmak'ın tabutunun üzerine kırmızı yazma ve çiçek bırakıldı.

Nuhal Irmak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Seferihisar Mezarlığı'na defnedildi.

İzmir ünlü yönetmen çağan ırmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:04 Kaynak: DHA
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