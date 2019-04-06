Son Dakika Haberleri: İzmir Urla Açıklarında 60 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir Urla Açıklarında 60 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandıİZMİR'in Urla ilçesi açıklarında ve lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında ve lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Urla'nın Demircili Koyu önlerinde lastik botta bugün bir grup kaçak göçmenin olduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 08.00'de lastik botun yerini tespit eden ekipler, durdurdu. Kontrol edilen lastik botta 49'u Kongo, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 4'ü Mali uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 18'si erkek, 28'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi yapılacak kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:20 Kaynak: DHA

Urla, Güncel
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