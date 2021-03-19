İZMİR Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Urla'da arazide mahsur kalan 204 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Urla ilçesinde, yardım talebinde bulunan ve zor durumda oldukları ihbarını yapan 204 kaçak göçmen jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Zeytinler Mahallesi Kokar Koyu mevkiinde kaçak göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine, Jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bölgeye ulaşıldı. Arazide mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 204 kaçak göçmen ekiplerce kurtarıldı. İşlemlerinin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.