İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

İzmir'in Urla İlçesi'nde çıkan orman yangını bir saat sonra kontrol altına alındı.
Bugün öğleden sonra Urla'nın Kuşçular Mevkii'nde çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. 3 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangının ormanlık alanda etkili olduğu bildirildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale etti. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangın bir saat sonra kontrol altına alındı.
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