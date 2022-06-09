İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

09.06.2022 18:28

İzmir'in Urla İlçesi'nde çıkan orman yangını bir saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla İlçesi'nde çıkan orman yangını bir saat sonra kontrol altına alındı.

Bugün öğleden sonra Urla'nın Kuşçular Mevkii'nde çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. 3 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangının ormanlık alanda etkili olduğu bildirildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale etti. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangın bir saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Urla'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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