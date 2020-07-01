İzmir Urla'da orman yangını (2) - Son Dakika

2 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU

Demircili mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.

UKRAYNA UÇAĞI ETKİLİ OLDU

Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında, Ukrayna'dan kiralanan, 11 ton su taşıma kapasiteli, amfibi 'BE 200 ES' tipi yangın söndürme uçağı etkili oldu. Geçen 17 Haziran'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de 2'nci pilotluğunu yaparak test ettiği uçak, yangındaki başarısıyla takdir topladı.

Davut CAN/ İZMİR,