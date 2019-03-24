İzmir Urla'daki Hayvan Ölümlerine Tepki Gösterdiler

Urla'daki hayvan ölümlerine tepki gösterdilerİZMİR'in Urla ilçesinde, son günlerde sık sık sokaktaki kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri süren hayvanseverler, Atatürk Mahallesi'nde eylem yaptı.

Urla'daki hayvan ölümlerine tepki gösterdiler



İZMİR'in Urla ilçesinde, son günlerde sık sık sokaktaki kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri süren hayvanseverler, Atatürk Mahallesi'nde eylem yaptı. Hayvanseverlerin, evlerinde besledikleri köpekleri ile açıklamaya katılması dikkat çekti. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yönetici Ender Ülger de yüzüne kedi bıyığı çizdi. Ülger, 15 Mart'ta bir kedinin okla vurularak öldürülmesine tepki amacıyla, yakasına iki ok taktı.



Urla'nın Atatürk Mahallesi Gazeteciler Sitesi önünde toplanan yaklaşık 100 hayvansever, son yıllarda sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğünü belirterek, duruma tepki gösterdi. Evde besledikleri hayvanlarıyla eyleme katılan vatandaşlar, faillerin bulunmasını istedi. 'Susma susma suça ortak olma' sloganları atan vatandaşlar, üzerinde 'Dikkat! Urla'da kedi ve köpek katilleri var', 'Yeter artık, Urla'da katliam son bulsun' yazılı dövizler taşındı. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yönetici Ender Ülger de yüzüne kedi bıyığı çizdi. Ülger, 15 Mart'ta bir kedinin okla vurularak öldürülmesine tepki amacıyla da yakasına ok taktı. Ender Ülger, Burada bir kedi okla vurularak öldürüldü. Biz bu olayın faalinin bulunup kim olduğunun da açıklanmasını istiyoruz dedi. Basın açıklamasını okuyan mahalle sakinlerinden Hüseyin Tosun, sokaklara içerisinde zehir bulunan yiyeceklerin bırakıldığını ve bunu yiyen sokak hayvanlarının öldüğünü anımsatarak, Bu olaylar ilçemizde ciddi anlamda güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermekte. Zehirlenme olayları Gazeteciler Sitesi civarında 4 yıldır artarak devam ediyor diye konuştu.



'GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMALI'



Zehirli yiyeceklerin, çocukların da yoğun olarak oyun oynadıkları yerlere bırakıldığını söyleyen Hüseyin Tosun, Hayvana şiddetin, insana olacak şiddetin ön habercisi olduğu göz önünde bulundurulmalı. Emniyet, kaymakamlık, belediye gibi birimlerin de içinde olduğu bir komisyon kurulmalı ve gerek hayvanların gerekse insanların korunmasına yönelik güvenlik önlemleri alınmalı diye konuştu. Hayvan katilleri nedeniyle ilçenin hayvan mezarlığına döndüğünü ileri süren Tosun, İlçemiz doğal güzellikleri ile anılırken, şimdi ise hayvan zehirleyen ilçe olarak tanınıyor dedi.



'CEZAEVİ GÖRMEDİKÇE BUNLAR DEVAM EDECEK'



İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan Senem Demirel Acer de 5199 sayılı yasanın değişmesi gerektiğin vurgulayarak, şöyle dedi



Mevcut yasalarda bu şahıs en fazla para cezası alabilir. Bu da 4 eşit taksit ile bu kişiye ödetilecek, ardından hayvanları öldüren kişiler sokaklarda dolaşmaya devam edecek. 5199 sayılı yasanın değişmesi için burada TBMM'ye yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Bu yasa değişmedikçe, hayvanlara karşı yapılan eziyetler, işlenen cinayetler son bulmayacak. Bu olaylar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmadıkça, bu tür eylemler sürekli devam edecek. Bu kişiler cezaevini görmedikçe, bu işleri yapmaya devam edecek.ö Hayvan severler açıklamanın ardından dağıldı.

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