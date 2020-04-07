İZMİR ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASINDA 'İSRAFA NEDEN OLMASIN' UYARISI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASINDA 'İSRAFA NEDEN OLMASIN' UYARISI - Son Dakika

İZMİR ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASINDA 'İSRAFA NEDEN OLMASIN' UYARISI

6 saat önce

İZMİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşın ürünleri eliyle seçmesini önlemek isteyen marketler, sebze ve meyveleri kilogramlar halinde paketledi.

İZMİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşın ürünleri eliyle seçmesini önlemek isteyen marketler, sebze ve meyveleri kilogramlar halinde paketledi. Uzmanlar, genellikle gramajı fazla olacak şekilde hazırlanan paketlerin israfa yol açmaması için daha küçük gramajlı paketlerin de hazırlanmasını önerdi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik aldığı tedbirleri marketlerde de uygulandı. 81 il valiliğine gönderilen talimata göre, market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Marketlerin birçoğu hijyenik koşullarda müşterilerine hizmet vermek için reyonlarında bulunan meyve ve sebzeleri paketledi. Müşterilerin ürünü eliyle kontrol etmesini önlemek ve daha sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için alınan bu tedbirlerin salgının daha fazla yayılmasını önlemek için önemli olduğunu ifade eden Gıda Teknikeri Cesim Toprak, "Ürünlerin bu şekilde paketlenmesi güzel bir önlem, uygulanırsa olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum. Ancak genellikle ürünlerin 1 ya da 2 kilogram olarak paketlendiğini görüyoruz. Hijyene dikkat ederken diğer bir taraftan israfa neden olmayalım" dedi.

'GRAMAJ DÜŞÜRÜMELİ'

Tek yaşayan vatandaşlar için paketlenen sebze ve meyve gramajlarının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Toprak, "Vatandaşlar genellikle stoklamadan alışveriş yapıyor. Bu konuda bilinçlendiler. Bu süreç savaş durumu gibi değil. İnsanlar artık yapılan açıklamalardan sonra da stoklamaya ihtiyaç duymuyor. Ancak tek yaşayanlar için kronik bir sıkıntı haline dönüşebilir. Paketleme yapılırken gramajları fazla olacak şekilde paketleniyor. Bu nedenle israfa sebebiyet verebilir. İki tarafa birden bakmak lazım. Tüketiciye hazırlarken de ayrı bir işgücüne gerek olduğu da unutulmamalı. Bu yönüyle de bakmak lazım. Tek yaşayanlar için yarım kilogramlık paketlerin de hazırlanması israfı önleyebilir" ifadelerini kullandı.

'ÇOK YERİNDE BİR KARAR'

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden satışa sunulması kararının ardından pazarlarda seç-al dönemi de sona erdi. Pazarlarda seç al döneminin sona ermesini çok yerinde bulduğunu ifade eden Diyetisyen Hilal Toprak, market ya da pazardan alınan ürünleri mutfakta nasıl yerleştirilmesi gerektiğini de anlattı. Toprak, "Pazardan ve marketlerden aldığımız sebze ve meyveye orta derecede akan suyun altında ön bir yıkama yapmak lazım. İnsanlar sürekli elle seçiyordu. Çok güzel bir uygulamaya geçildiğini düşünüyorum. Aldığı ürün çok bozulmayacak bir ürün ise aldıktan 2 saat sonra mutfağa yerleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sayede virüs etkisini yitiriyor. Her zaman söylediğimiz gibi ürünleri bol suda yıkamaları çok önemli" diye konuştu.

İZMİR ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASINDA 'İSRAFA NEDEN OLMASIN' UYARISI

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:34 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de boş kalan sokakları geyikler bastı
İstanbul'a 1743 kameralı takip Caster Semenya, Ronaldo'nun 'Corona' rekorunu darmadağın etti! Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu         
14:54
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor         
14:47
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi         
14:36
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı         
14:32
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek         
14:29
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki         
13:57
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı         
13:55
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti         
13:54
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?         
13:52
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü         
13:49
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor         
13:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak         
13:45
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi         
13:39
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi         
13:36
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü         
13:30
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız         
13:19
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu         
13:14
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun         
13:09
Koronavirüs salgını pandalara yaradı! Nesli tükenmekte olan pandalar yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti Koronavirüs salgını pandalara yaradı! Nesli tükenmekte olan pandalar yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti         
13:08
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı         
13:06
Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı         
13:01
Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu         
12:54
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
12:49
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu 3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu         
12:41
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı         
12:32
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı         
12:26
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı         
12:20
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 15:26:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASINDA 'İSRAFA NEDEN OLMASIN' UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]