İZMİR ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASINDA 'İSRAFA NEDEN OLMASIN' UYARISI - Son Dakika

İZMİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşın ürünleri eliyle seçmesini önlemek isteyen marketler, sebze ve meyveleri kilogramlar halinde paketledi. Uzmanlar, genellikle gramajı fazla olacak şekilde hazırlanan paketlerin israfa yol açmaması için daha küçük gramajlı paketlerin de hazırlanmasını önerdi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik aldığı tedbirleri marketlerde de uygulandı. 81 il valiliğine gönderilen talimata göre, market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Marketlerin birçoğu hijyenik koşullarda müşterilerine hizmet vermek için reyonlarında bulunan meyve ve sebzeleri paketledi. Müşterilerin ürünü eliyle kontrol etmesini önlemek ve daha sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için alınan bu tedbirlerin salgının daha fazla yayılmasını önlemek için önemli olduğunu ifade eden Gıda Teknikeri Cesim Toprak, "Ürünlerin bu şekilde paketlenmesi güzel bir önlem, uygulanırsa olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum. Ancak genellikle ürünlerin 1 ya da 2 kilogram olarak paketlendiğini görüyoruz. Hijyene dikkat ederken diğer bir taraftan israfa neden olmayalım" dedi.

'GRAMAJ DÜŞÜRÜMELİ'

Tek yaşayan vatandaşlar için paketlenen sebze ve meyve gramajlarının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Toprak, "Vatandaşlar genellikle stoklamadan alışveriş yapıyor. Bu konuda bilinçlendiler. Bu süreç savaş durumu gibi değil. İnsanlar artık yapılan açıklamalardan sonra da stoklamaya ihtiyaç duymuyor. Ancak tek yaşayanlar için kronik bir sıkıntı haline dönüşebilir. Paketleme yapılırken gramajları fazla olacak şekilde paketleniyor. Bu nedenle israfa sebebiyet verebilir. İki tarafa birden bakmak lazım. Tüketiciye hazırlarken de ayrı bir işgücüne gerek olduğu da unutulmamalı. Bu yönüyle de bakmak lazım. Tek yaşayanlar için yarım kilogramlık paketlerin de hazırlanması israfı önleyebilir" ifadelerini kullandı.

'ÇOK YERİNDE BİR KARAR'

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden satışa sunulması kararının ardından pazarlarda seç-al dönemi de sona erdi. Pazarlarda seç al döneminin sona ermesini çok yerinde bulduğunu ifade eden Diyetisyen Hilal Toprak, market ya da pazardan alınan ürünleri mutfakta nasıl yerleştirilmesi gerektiğini de anlattı. Toprak, "Pazardan ve marketlerden aldığımız sebze ve meyveye orta derecede akan suyun altında ön bir yıkama yapmak lazım. İnsanlar sürekli elle seçiyordu. Çok güzel bir uygulamaya geçildiğini düşünüyorum. Aldığı ürün çok bozulmayacak bir ürün ise aldıktan 2 saat sonra mutfağa yerleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sayede virüs etkisini yitiriyor. Her zaman söylediğimiz gibi ürünleri bol suda yıkamaları çok önemli" diye konuştu.