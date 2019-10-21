İzmir üvey kardeşini berber koltuğunda pompalı tüfekle vurdu

Üvey kardeşini berber koltuğunda pompalı tüfekle vurdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen üvey kardeşlerin buluşmasında kan aktı. Ali Ekber Aslan (40) tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına giren Yüksel Kerim Sargın, yakın mesafeden üvey kardeşine iki el ateş edip kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay saat 12.30 sıralarında Karabağlar Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan (40), iddiaya göre dün

tartışma yaşayıp ayrıldı. Bugün ise elinde pompalı tüfekle üvey kardeşinin tıraş olduğu berber dükkana gelen Sargın, üvey kardeşine yakın mesafeden iki el ateş etti. Saçmaların vücuduna ve bacağına isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sırasında tıraş olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından Ali Ekber Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran ve olayın ardından otomobile binerek olay yerinden kaçan Yüksel Kerim Sargın'ı yakalamak için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Yüksel Kerim Sargın'ın üvey kardeşini pompalı tüfekle vurduğu sırada berber dükkanında can pazarı yaşandı. Olayın yaşandığı sırada tıraş olan müşteriler ile çalışanların kendilerini korkuyla dışarıya atmaları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kargın'ın elinde pompalı tüfekle berber dükkanına girip üvey kardeşini vurduktan sonra kapının önündeki araca binerek, kayıplara karışması da güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.