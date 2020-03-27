İZMİR Uzm. Dr. Rodoplu Dezenfektanlarla meyve ve sebzelerin temizlendiğini görüyorum; çok... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Uzm. Dr. Rodoplu Dezenfektanlarla meyve ve sebzelerin temizlendiğini görüyorum; çok... - Son Dakika

İZMİR Uzm. Dr. Rodoplu Dezenfektanlarla meyve ve sebzelerin temizlendiğini görüyorum; çok...

6 saat önce

Uzm. Dr. Rodoplu: Dezenfektanlarla meyve ve sebzelerin temizlendiğini görüyorum; çok tehlikeli, zehirlenebilirsinizYanlış dezenfektan kullanımına uyarı: 'Zehirlenmemek için gıdalardan uzak tutun'KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan hijyen önlemler en çok kullanılan ürünlerden biri de...

Uzm. Dr. Rodoplu: Dezenfektanlarla meyve ve sebzelerin temizlendiğini görüyorum; çok tehlikeli, zehirlenebilirsiniz

Yanlış dezenfektan kullanımına uyarı: 'Zehirlenmemek için gıdalardan uzak tutun'

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan hijyen önlemler en çok kullanılan ürünlerden biri de dezenfektanlar oldu. Uzmanlar, dezenfektanların fazla ve yanlış kullanımında ortaya çıkabilecek zehirlenmeler konusunda vatandaşları uyardı. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Bugünlerde dezenfektanlarla meyve ve sebzelerin, dışarıdan gelen maddelerin temizlenip silindiğini görüp duyuyorum. Bunu kesinlikle önermiyorum, çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Meyve ve sebzelerin dezenfektanlarla temizlenmesi demek meyvenin içine etil alkolü alıyor olması demektir. Zehirlenmelere yol açabilir" dedi.

Dünya'da günden güne yayılan Koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşlar hijyen konusuna büyük önem veriyor. En çok kullanılan ürünlerden birisi olan dezenfektanlar ise, yanlış kullanımda zehirlenmelere yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle 5-11 yaş arası çocukların ve kronik hastalığı olan kişilerin dezenfektan spreyleri sınırlı şekilde kullanması gerektiğini söylüyor. Meyve ve sebze gibi gıda ürünlerine de temizlik amacıyla dezenfektan sürüldüğü duyumlarını aldıklarını söyleyen uzmanlar, dezenfektanın ağızdan vücuda girmesinin büyük zararlara yol açabileceğini belirtiyor. Dezenfektanların virüsün parçalanmasına ve kapsülün yok olmasına neden olduğunu anlatan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "İçerdiği madde etkili fakat vücuda zarar da verebiliyor. Birçok ülkeden acil servisi başvuruları arasında, özellikle 5-11 yaş aralığında ve kronik hastalık tedavisi görenlerde dezenfektanlarla başlayan zehirlenme bulguları gördük. Ölümlere kadar giden vakalar bildiriliyor. Çünkü dezenfektanların içerisinde yüzde 40 ile 60 oranlarında etanol yani etil alkol var. Bu nedenle alkol bazlı dezenfektan deniliyor. Parfüm ve nemlendiriciyle kullanılabilir hale getiriyorlar. Yüksek dozda olduğunda özellikle 5-11 yaş arasındaki çocuklarda kötü etkilere yol açabilir. Bu alkolü derimize sürdüğümüzde deri yoluyla da içimize alıyoruz. Cildimiz vücudumuza açılan büyük bir kapı. Dezenfektanla el temizlendikten sonra ağza, buruna ve göze götürüldüğünde vücuda alınabiliyor. Sık kullanımda vücuda daha fazla alınmış oluyor. Bugünlerde dezenfektanlarla meyve ve sebzelerin, dışarıdan gelen maddelerin temizlenip silindiğini görüp duyuyorum. Bunu kesinlikle önermiyorum, çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Meyve ve sebzelerin dezenfektanlarla temizlenmesi demek meyvenin içine etil alkolü alıyor olması demektir. Kanser gibi kronik hastalığı olan ve tedavi gören, kalp ameliyatı olmuş, böbrek hastası olan, organ nakli geçirmiş kişilerin dezenfektan kullanımında belli sınırlamalar yapmalarını öneriyorum. Etil alkol vücut dirençlerinin düşmesine, organlarının deforme olmasına neden olur. Önerim, sabunlu suyla temizlik yapmaları. Çok daha etkili ve daha ucuz. Çocuklarımıza da kalıp sabunla ellerini yıkamalarını öneriyorum. Aileler, dezenfektan ve kolonya kullanımına sınırlama getirebilir" diye konuştu.

'BUGÜNLERDE SIK KULLANIYORUZ"

Dezenfektanların zehirlenmeye yol açabileceği konusunda bilgisi olmadığını söyleyen vatandaşlardan Zuhal Kurban, "Evde dezenfektan kullanıyoruz. Bugünlerde iyice sıklaşmaya başladı. Benim oğlumun da alerjik astımı var. Temizliğimize dikkat ediyoruz ama zararlı olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra dikkat etmeye çalışırım" dedi.

En çok el yıkama yolu ile hijyen sağladığını aktaran Mahmut Bedir ise, "Her zaman temizliğe önem veriyoruz. Uzmanların dediklerini ciddiye alıyoruz. Tedbir alıyoruz. Doğal olan ürünleri daha çok kullanıyoruz. Dezenfektan kullanımını çok abartmamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kaçak ürün kullanmamaya dikkat ettiğini söyleyen Ersan Akbal, "Dezenfektan kullanıyorum, yanımda taşıyorum. Ellerimizden başka bir yere sürmememiz tamamen bilinçsizlik olur. Bilinçli olduğumuz ve doğru kullandığımız müddetçe hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

İZMİR Uzm. Dr. Rodoplu Dezenfektanlarla meyve ve sebzelerin temizlendiğini görüyorum; çok...

Ülkümen Rodoplu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:21 Kaynak: DHA

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