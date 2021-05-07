İZMİR UZMANLAR, 20 YAŞ FOTOĞRAFI PAYLAŞMA AKIMI HAKKINDA UYARDI - Son Dakika

İZMİR UZMANLAR, 20 YAŞ FOTOĞRAFI PAYLAŞMA AKIMI HAKKINDA UYARDI

07.05.2021 19:57

YAŞAR Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz, sosyal medya kullanıcılarını 20 yaşındaki fotoğraflarını paylaşma konusunda uyardı.

YAŞAR Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz, sosyal medya kullanıcılarını 20 yaşındaki fotoğraflarını paylaşma konusunda uyardı. Koltuksuz, söz konusu fotoğrafların yüz tanıma programlarının algoritmalarının oluşturulmasında çok kullanışlı bir veri seti oluşturduğuna dikkat çekerek, "Mahremiyet zarar görebilir. Size ait bütün bilgiler ele geçirildikten sonra mahremiyet duygusuna ne olacak, artık mahrem kalabilecek misiniz" dedi.

Sosyal medyada her geçen gün çeşitli akımlar oluşurken, bunlardan biri de '#20yearschallenge' etiketiyle başlayan ve onbinlerce sosyal medya kullanıcısının 20 yaşındaki halinin fotoğrafını paylaşması akımı oldu. Çeşitli sosyal medya uygulamalarında birçok kullanıcı akıma katılırken, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz'dan 'mahremiyet' uyarısı geldi. Koltuksuz, söz konusu fotoğrafların yüz tanıma programlarının algoritmalarının oluşturulmasında çok kullanışlı bir veri seti oluşturduğunu belirterek, "Bu programlar aslında güvenlik anlamında çok işe yaradı. Birçok suçlu bu şekilde tanınabildi. Ama işin arka tarafında yüz tanıma yazılımları var. Biz bir takım geometrik ölçütlerle bu işi yapıyoruz. Örneğin burnun en uç noktasının kulaklara olan mesafesi ve açıları, gözbebeklerinin birbirlerine ve burıu deliklerine olan mesafesi ve açıları gibi bir takım değerler oluşturuluyor. Bu sayede siz sakal da bıraksanız, bıyık da bıraksanız, hatta estetik ameliyat dahi yaptırsanız tanınabilirsiniz, çünkü kemik yapınızı değiştirmeniz lazım. Dolayısıyla bu trigonometrik değerleri ne kadar doğru olarak yakalayabilirseniz, yüz tanıma programları da o kadar doğru çalışır hale gelir. Ancak yaşam dinamik, örneğin yaşlandıkça kulaklar büyümeye devam ediyor, dahası kaza geçirebilirsiniz, kemikleriniz dağılabilir, kafa tasına darbe alabilirsiniz ve deformasyonlar oluşabilir. Ayrıca ırklar arasında da farklılıklar var. Sarı ırk farklı, siyah ırk farklıdır. Örneğin Afrikalılar ile Norveçliler arasında birtakım farklılar mevcut. Yüz tanıma programlarının algoritması bütün bu farklılıkları da görecek şekilde yüzde 100 değilse bile yüzde 99 başarıyla çalışması lazım. Dolayısıyla bu programların başarılı çalışması için, insanlara dair çok fazla görüntü kaydı ve çeşitli veriler gerekiyor" dedi.

Söz konusu verilerin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan rahatlıkla sağlanabileceğini ve bu verilerin yüz tanıma programlarının başarı oranlarını attırabileceğini belirten Koltuksuz, "Örneğin bu programları devletlere satacaksanız daha başarılı bir program sunmuş olursunuz. Bu veri setleri olmadan algoritmaları oluşturmak mümkün değil. Peki bu durumun sakıncası nedir. Bu her şeyden önce sizin kişisel bilginiz. Siz paylaşıyorsunuz ama bu amaçla kullanılacağını bilmiyorsunuz. Bilseniz aslında belki paylaşmayacaksınız. Bunları toplayan kurumlar, bu kadar çok veriyi açıkça satamazlar. Kişisel verileri koruma kanunları devreye girer. Ancak bu veriler, algoritmaya ihtiyaç duyan kurumlara el altından dağıtılacaklardır" dedi.

'MAHREMİYET DUYGUSU NE OLACAK'

Koltuksuz, bu durumun hem iyi hem de kötü tarafı olduğunu dile getirerek, "İyi tarafı, yüz tanıma programları suçluların çabuk yakalanmasını sağlıyor ve istemeden ve farkında olmadan da olsa buna katkıda bulunmuş olursunuz. Ancak işin diğer tarafında da mahremiyet gündeme geliyor. Size ait bütün bilgiler ele geçirildikten sonra mahremiyet duygusu ne olacak, artık mahrem kalabilecek misiniz" dedi.

İZMİR UZMANLAR, 20 YAŞ FOTOĞRAFI PAYLAŞMA AKIMI HAKKINDA UYARDI
İZMİR UZMANLAR, 20 YAŞ FOTOĞRAFI PAYLAŞMA AKIMI HAKKINDA UYARDI
İZMİR UZMANLAR, 20 YAŞ FOTOĞRAFI PAYLAŞMA AKIMI HAKKINDA UYARDI
İZMİR UZMANLAR, 20 YAŞ FOTOĞRAFI PAYLAŞMA AKIMI HAKKINDA UYARDI

Yaşar Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Ahmet Hasan, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR UZMANLAR, 20 YAŞ FOTOĞRAFI PAYLAŞMA AKIMI HAKKINDA UYARDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı Akşener'in 'seçim iş birliği' mesajına DEVA ve Gelecek Partisi'nden itiraz var: Zemin kaybederiz Akşener'in 'seçim iş birliği' mesajına DEVA ve Gelecek Partisi'nden itiraz var: Zemin kaybederiz 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi         
19:28
DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi         
19:08
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu         
17:56
Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti         
17:30
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! Kapanma öncesine dönmek için neredeyse 2 ay var Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! Kapanma öncesine dönmek için neredeyse 2 ay var         
16:59
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı         
16:58
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 20:23:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR UZMANLAR, 20 YAŞ FOTOĞRAFI PAYLAŞMA AKIMI HAKKINDA UYARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement