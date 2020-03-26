İZMİR UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR' - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR' - Son Dakika

İZMİR UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR'

7 saat önce

UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI: 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR'HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, koronavirüsün tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle tüketimi artan içinde kinin maddesi bulunan tonikli içeceklere karşı uyarıp, "Bu...

İZMİR UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR', System.String[]

UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI: 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR'

HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, koronavirüsün tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle tüketimi artan içinde kinin maddesi bulunan tonikli içeceklere karşı uyarıp, "Bu tür içecekler yüksek dozda kullanıldığında böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir. Tam da bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiği bugünlerde, bilmediğimiz bu tür ürün ve içeceklerden uzak duralım" dedi.

Ölümcül koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar, alternatif arayışına girmeye başladı. Sıtma ilaçlarında da kullanılan kinin maddesinin koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylentisinin yayılması üzerine vatandaşlar, içerisinde az miktarda bu maddeden bulunan toniklerden almaya başladı. Bir içecek firması tarafından üretilen toniklere rağbet artınca uzmanlardan uyarı gecikmedi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Yanlış bilgilere itibar edip, para harcamaya son verilsin. Bu tür içecekler yüksek dozda kullanıldığında böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir. Tam da bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiği bugünlerde, bilmediğimiz bu tür ürün ve içeceklerden uzak duralım. Aksi takdirde sağlığımız açısından daha zararlı bir durum ortaya çıkabilir" dedi.

İçerisinde kinin maddesi olan toniklerin fazla miktarda tüketilmesi halinde, bu durumun farklı sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Rodoplu, "Bazı içeceklerin içerisinde hangi maddelerin olduğunu ölçebiliyoruz. Yüksek dozda kullanıldığında böbrek, karaciğer üzerinde yan etkilerinin olacağını biliyoruz. Bunu bireyler bilemeyebilir. Kişinin belki böbrek hastalığı vardır, bunu alevlendirebilir. Belki gizli diyabet hastalığı, karaciğer hastalığı vardır. Bunları alevlendirebilir. İyileşeyim derken daha da mağdur olunabilir" diye konuştu.

'YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR EDİLİP, PARA HARCAMAYA SON VERİLMELİ'

Koronavirüse karşı tedavi yöntemlerinin araştırıldığını, yüz güldüren bazı çalışmaların olduğunu ancak bunun henüz yeterli olmadığına dikkati çekip, vatandaşlardan sakin olmalarını isteyen Doktor Rodoplu, "Sosyal medyada, sokakta yayılan, 'Bu çok iyi geliyormuş. Kinin adlı madde sıtmada iyi, koronavirüse karşı da iyi geliyormuş. Falanca içecekte de bu varmış. Doğada bulunan şu meyvede de bu varmış' gibi bu yanlış bilgilere itibar edip, para harcamaya son verilmeli. Bu bilgi kirliliğinin yayılmasının önüne geçilmesi gerekir. Bugün için koronavirüsün kesinlikle tedavi konusunda net olan bir şey yok" dedi.

'FIRSATÇI ENFEKSİYONLAR SİZİ YAKALARSA HASTA OLURSUNUZ'

Koronavirüs salgınında korunmak için bir takım önerilerde de bulunan Doktor Rodoplu, "Doğal beslenelim, yeterli ve dengeli bir şekilde uyuyalım. Moralimizi yüksek tutalım. Mutlaka ve mutlaka bilgi kirliliğine 'dur' diyelim. Bağışıklık sistemimiz bu kritik günlerde oldukça önemli. Bu virüsü alanların yüzde 90'ı çok hafif şekilde atlatıyor ve ayakta kalıyor. Yani vücudumuz aslında güçlü. Bu tür enfeksiyonlarla baş edebilecek donanıma sahip. Yeter ki bağışıklık sistemimiz çalışsın. Bağışıklık sistemimiz en başta moral ile ayakta kalıyor. Eğer stresli iseniz, kaygılıysanız, moraliniz düşükse bu fırsatçı enfeksiyonlar sizi yakalarsa o anda hasta oluyorsunuz.  Ne fazla ne az, doyacağımız kadar yemeli. Gözümüzü değil, hücrelerimizi doyuracak kadar beslenmeliyiz. Kutulanmış, paketlenmiş ürünlerle değil de sebze ve meyve ağırlıklı, doğal ve temiz olanları tercih ederek beslenmeliyiz" dedi.

Rodoplu, egzersiz yapmanın önemine de değinip, şunları söyledi:

"Hareket de önemli. Evin içerisinde koşturamayız ama yapılacak şeyler de var. Örneğin ütü yapıyorsanız, ayakta yapın. Televizyonda 2 saat süren bir dizimi izliyorsunuz? Bunun her 15 dakikasını ayakta izleyebilirsiniz. 1.5 litrelik sularla sağ ve sol kaslarını kaldırın. Böylece nabız biraz hızlanır. Dolaşımın hızlanması nitrik oksitin salgılanması anlamına gelir. Nitrik oksit damarları genişletiyor. Koronavirüsteki en büyük problem, akciğer dokusundaki damarların daralması ve akciğer dokusunun alt kısmının kuruması. Spor ve egzersiz bunun için birebir. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edilmeli. Bugünlerde ne yapıp edip evde kalırsak, bu zinciri bir yerden kırarız. Net bir şekilde hastalığı yok ederiz."


Ülkümen Rodoplu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:03 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti         
16:41
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde         
16:27
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü         
16:20
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı         
16:17
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı         
16:15
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı         
16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı         
16:04
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi         
16:04
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor         
16:00
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı         
15:56
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi         
15:53
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu         
15:50
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu         
15:45
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı         
15:42
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 18:14:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR UZMANLAR KİNİNLİ İÇEKLERE KARŞI UYARDI 'KARACİĞER VE BÖBREĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]