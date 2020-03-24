İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı - Son Dakika

İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı

6 saat önce

Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattıTÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bağışıklık sistemlerini güçlendiren besinlere talep arttı.

Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bağışıklık sistemlerini güçlendiren besinlere talep arttı. Vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar da bu dönemde özellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla birlikte çeşitli önlemler alan vatandaşlar, beslenmelerine de daha fazla dikkat etmeye başladı. Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar için uzmanlar, bolca tüketilmesi gereken besinleri anlattı. Salgından korunmak için öncelikle vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, A, C, D vitaminleri ve minerallerden demir, selenyum ile çinko destekli bir beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söylüyor.

Enfeksiyon hastalıklarında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmanın önemi vurgulayan uzmanlar, bu süre zarfından taze sebze ve meyve tüketiminin oldukça fayda sağladığını hatırlattı.

'BİRİNCİSİ VİTAMİN, İKİNCİSİ PROTEİN'

Koronavirüse karşı insanların direncini artırması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, bunun için 2 besin ögesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bütün enfeksiyonlara karşı direncimizin artırılması gerekmektedir. Bunun için iki önemli madde var. Birisi vitamin, ikincisi ise yeterli miktarda protein almak. Başta C olmak üzere tüm vitaminleri almamız gerekiyor. Özellikle C vitamininin enfeksiyonlarda direncin arttırılmasına önemli bir etkisi var, bunu herkes biliyor. Hayvansal protein tüketimi de çok önemli. Et, yumurta, süt ve ürünleri ya da balık gibi protein kaynaklı besinler tüketmeniz gerekiyor. Günlük yiyeceğimizde en az vücut ağırlığınız kadar protein almamız gerekiyor. Örneğin 70 kilo biri 70 gram protein almalı. 70 gram protein almak için de en az 150-200 gram et tüketmeniz gerekiyor. Vitamine dönersek en çok meyvelerde ve yeşil sebzelerde var. bu nedenle Taze bir şekilde bol miktarda meyve ve sebze de tüketmeliyiz."

'KIRMIZI, TURUNCU, YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER TERCİH EDİN'

Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere uzmanlarımızın da vurguladıkları gibi, kişisel hijyen ve sosyal mesafelerimizi korumamız önemli. Beslenme de bu dönemde çok önemli. Günde 5 öğün meyve sebze tüketilmesi faydalı. Özellikle kırmızı turuncu yeşil yapraklı sebzelerin tercih edilmesi gerekir. Bir diğer önemli nokta bağırsak sağlığımızın korunması. İyi bir bağırsak sağlığı için önemli bir faktör. Bu yönden de gün içinde probiyotikten zengin besinleri tüketmek gerekir. Aynı zamanda C vitaminlerini tüketmemiz önemli. Bunun yanı sıra demir alımı, çinko alımı önemli. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta sıvı tüketimi. Günde 8 bardak önerimiz. Çeşitli bitki çayları da kullanabiliriz dönemde" dedi.

'SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN'

Uzak durulması gereken maddelere de Sarı, "Bu dönemde bağışıklığı azaltıcı sigara ve alkol gibi ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Ayrıca tüketilen şeker miktarının azaltılması önemli. Güzel bir uyku fayda sağlar. Ayrıca kalabalıkların olmadığı açık alanlarda egzersiz yapmakta faydalı olur" diye konuştu.

VATANDAŞLAR 'ÖNLEMLERİ ARTIRDIK' DEDİ

Evli ve 2 çocuk annesi Hidayet Azazi (44), "Bu dönemlerde önlemlerimizi artırdık. Hijyen olarak, sosyal mesafe olarak daha dikkatliyiz. 1- 1,5 metre mesafede duruyoruz. Misafirliğe gidip gelmeye azalttık. Hem hastalığa yakalanmamak, hem de kimseye bir hastalık bulaştırmamak için çekirdek ailemizle yaşıyoruz. Bu dönem vitamin adımını arttırdık. Meyve sebze almamızı arttırdık. Uykumuzu daha düzenli yapıyoruz" dedi.

İşçi emeklisi Ayşe Toksabay (61) ise, "Hayatımıza çok dikkat eder olduk. Çantamdan kolonya ve su eksik etmiyorum. Bağışıklığımı güçlendirici C vitamini alıyorum bu dönemde. Yağ ve şekerden uzak duruyorum. Kalabalıktan uzak yürüyüşe çıkıyorum. 30 dakika egzersiz yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:23 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı
Kenevirden maske Virüs et fiyatlarını artırdı, kasapların işleri yüzde 80 düştü Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti         
18:11
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:43:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Uzmanlar, koronavirüse karşı beslenmeyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]