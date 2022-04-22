İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda Kuralar Çekildi... Soyer: "İmkansızlıklar Karşısında Çaresiz Kalmadık. Çare Ürettik" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Uzundere'de 24 Ekim 2021'de katıldığı Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin temel atma töreni öncesi kentsel dönüşümde mağdur oldukları gerekçesiyle pankartlı protesto eylemi yapan yurttaşlar için yaklaşık 6 ay sonra kura çekimi yapıldı. O dönem Kılıçdaroğlu ile Tunç Soyer'e dert yanan yurttaşlardan Eray Uslu da sürecin vardığı noktadan dolayı bu kez memnuniyetini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu kriz ortamında, imkansızlıklar karşısında çaresiz olmadık. Çare ürettik. Kimsenin hakkını ranta, müteahhide kurban etmeden, vatandaşlarımızla müteahhitleri karşı karşıya getirmeden, belediyemiz garantörlüğü altında depreme dayanıklı, yepyeni ve yemyeşil mahalleleri kurmaya devam edeceğiz" dedi.

İZBETON ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dahil ederek süreçleri hızlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda dördüncü etabın kura aşamasına geçti.

İzmir Karabağlar'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 24 Ekim 2021'de yapılan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin temel atma töreni öncesi kentsel dönüşümde mağdur oldukları gerekçesiyle pankartlı protesto eylemi yapan Uzundereli yurttaşlar kura çekimi ile mutlu oldu.

Tunç Soyer hak sahiplerinden Abidin Nişancı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise Mehmet Ali Öleki için kura çekti. Ekonomik kriz nedeniyle inşaat sektörünün ihalelere girmemesi sonucu Uzundere'deki dördüncü etabın yapımının gecikmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki programı sırasında durumu kendisine aktaran bölgedeki hak sahiplerinden Eray Uslu da kura çekimine katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği çözüm ile sürecin hızlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Uslu, "Her şey büyük şeffaflık içinde ilerliyor" diyerek Soyer'e teşekkür etti.

Hak sahiplerinden Özlem Şen, "Başkanımız sağ olsun konuyu başından beri takip ederek süreci hızlandırdı, sevinçliyiz" derken, Ümit Ergun "Değerli başkan gerekeni yapıyor, onu görüyoruz" diye konuştu. Başkan Soyer'in kurasını çektiği Abidin Nişancı ise "Yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, kendisinden memnunuz" diye konuştu.

BİN 283 KONUT İLE 24 İŞYERİ

Fuar İzmir'de yapılan ve bin 283 konut ile 24 işyerini kapsayan dördüncü etabın kura çekim törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

"HIZIMIZI ALDIK, KESMEYE DE NİYETİMİZ YOK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada göreve geldiği günden beri İzmir'in çözülemez denilen sorunları için önemli adımlar attıklarını belirterek şunları söyledi:

"İzmir'in kentsel dönüşüm meselesi önümüzde duran en büyük işlerden biriydi. Biz, inşaat sektörünün yaşadığı büyük sıkıntılara rağmen elimizi taşın altına koyduk. Kentsel dönüşüm projelerine iş insanlarının kurduğu yapı kooperatiflerini dahil ettik. Belediye şirketimiz İZBETON'a verdiğimiz yetkiyle İzmir'in farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm süreçlerine ve inşaatlara hız verdik. Son altı ayda çalışmalarımıza daha da ivme kazandırdık. İzmir'in bu sorununu kökünden çözmeye kararlıyız. İzmir'in her yerinde modern, konforlu, bir kentsel dönüşümü yaşatacağız. Kim ne derse desin. İzmir'de, kentsel dönüşümde, maya tuttu ve devam ediyor. Bu kriz ortamında, imkansızlıklar karşısında çaresiz olmadık. Çare ürettik. Kimsenin hakkını ranta, müteahhide kurban etmeden, vatandaşlarımızla müteahhitleri karşı karşıya getirmeden, belediyemiz garantörlüğü altında depreme dayanıklı, yepyeni ve yemyeşil mahalleleri kurmaya devam edeceğiz. Hızımızı aldık, kesmeye de hiç niyetimiz yok."

SELVİTOPU: "KARABAĞLAR'IN VİTRİNİ OLACAK"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise bölgenin, Karabağlar'ın vitrini olacağını vurgulayarak "İlçeye gelen farklı ve modern Karabağlar ile karşılaşmış olacak. Bu rüzgar ve enerji ilçenin içine doğru giderek Karabağlar'ın bütününü modern, çağdaş bir görünüme kavuşturacak" diye konuştu.

UZUNDERE'DE NELER YAPILDI?

Uzundere'de birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etti. Üçüncü etapta yaklaşık bin 422 bağımsız birimin yapımı için hak sahiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor. Bölge halkının hizmetine sunulacak ve içinde kreş, etüt merkezi ve kütüphanenin bulunduğu Belediye Hizmet Alanı'nın ihalesi de yapılarak yapım çalışmaları başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

KURA ÇEKİMİNDEN GÖRÜNTÜ

VATANDAŞLARLA RÖPORTAJ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'İN KONUŞMASI

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU'NUN KONUŞMASI

2.VİDEO

24 EKİM'DE GERÇEKLEŞEN PROTESTODAN ARŞİV GÖRÜNTÜ