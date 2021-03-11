İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kırkağaç'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı - Son Dakika

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 10 adet tablet bağışında bulunuldu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Kaymakam Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen programla Ataseven ve Büyükköse ile Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 10 adet tableti öğrencilere takdim etti.

Kaymakam Büyükköse ve Başkan Gedüz, tablet bağışı için destek verenlere ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.