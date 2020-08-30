İZMİR Vali Köşger, balkonlarında İstiklal Marşı okuyan İzmirlileri eşlik etti - Son Dakika

Vali Köşger, balkonlarında İstiklal Marşı okuyan İzmirlileri eşlik etti İZMİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalı sırasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik konutunun balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okuyan İzmirlilere eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger birlik ve beraberlik mesajı vererek İzmirlileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda evlerinin balkonunda İstiklal Marşı okumaya davet etti. Vali Köşger'in davetinin ardından saat 21.00 sıralardında İzmirliler evlerinin balkonlarına çıkarken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise eşi Fatma Köşger ile birlikte Valilik konutunun balkonuna çıktı. Köşger çifti, İstiklal Marşı okuyan İzmirlilere eşlik etti. İstiklal Marşı'nın ardından Vali Köşger basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün çok güzel bir 30 Ağustos'u İzmir'de idrak ediyoruz. Milli bayramımızı bugün 30 Ağustos törenleri ile gerçekleştirdik. Çok müstesna güzel bir tören oldu, pandemiye rağmen koronaya rağmen oldukça coşkulu bir katılım vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene idrak ettikten sonra şehitliğimizi ziyaret ettik. Orada da yine vatandaşlarımız coşkuyla katıldılar. Bugün de biraz evvel sizin de şahit olduğunuz, bizim balkonumuzda ama İzmirlilerin de gerek meydanlarda, parklarda, bahçelerde gerekse balkonlarda iştirak ettikleri çok coşkulu bir 30 Ağustos töreni yaşadık. İzmir'de ilk törenim demiştim. Hakikaten İzmir'in bir farkı olduğunu burada gözlemliyoruz. Milli duyguların oldukça yüksek olduğunu hemşerilerime, sevinçle sevinerek memnuniyetle şahitlik ettim ben de. 30 Ağustoslar, Cumhuriyet bayramları ve diğer milli bayramlar bizim ortak değerlerimiz. Bu milletin tarihinde müstesna günler bugünler. Sizin de bildiğiniz gibi 98 yıl önce bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Başkomutanlık Meydan Muhaberesiyle, sonucunda 30 Ağustos'la zaferle taçlanan bir milli mücadele Milli Kurtuluş Savaşı verdik, İstiklal Savaşımızı verdik o savaşta bu millet yokluklar içinde sıkıntılar içinde uzun yıllar süren savaşlar harpler neticesinde yorgun, bitkin ve ekonomik olarak da güçsüzleşmiş bir millet olmasına rağmen adeta küllerinden yeniden doğarcasına ciddi bir şahlanış gerçekleştirdi ve kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla bu şahlanışta ciddi bir dünyaya örnek verdi. Dünyada emperyalist devletlerin yenilebileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Dolayısıyla Türk İstiklal Savaşı Türk bağımsızlık savaşı, dünyadaki ezilmiş milletlere de örnek teşkil etti. 30 Ağustos bu anlamda çok önemli bir gün, tüm dünyaya emperyalistleri yenebileceğimizi, yorgun, düşmüş, bitkin, düşmüş ekonomik gücü ne kadar zayıflamış olursa olsun milli şuurun, milli iradesini sahiplenen bir milleti tekrar küllerinden doğabileceğini emperyalizmi yenebileceğini gösterdiğimiz bir gün. Bugün de aynı şartlar tecelli ediyor. Doğu Akdeniz'de başta olmak üzere ülkemize yönelik müstevlilerin emelleri bitmiş değil, bugünde birlik ve beraberlik olma günü birlik ve beraberlik içinde bu bayramı İzmir'de idrak etmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. İzmirli hemşerilerime coşkuyla katılan, balkonlarına çıkan, bayrak asan ve bugün çeşitli şekillerde coşkusunu gösteren tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum."