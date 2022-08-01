İzmir Valiliğinden yeniden yapılacak Atakent Anadolu Lisesine ilişkin açıklama Açıklaması

İzmir Valiliği, deprem inceleme protokolü kapsamında yıkım kararı verilen Atakent Anadolu Lisesinin mevcut arsa üzerine inşa edileceğini, eğitim öğretim hizmeti dışında başka bir hizmete tahsisi ve üçüncü kişilere devrinin söz konusu olmadığını bildirdi.

İzmir Valiliğince, bir gazete yer alan Atakent Anadolu Lisesi haberine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İzmir'de 2020 yılındaki deprem öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığının merkezden yürüttüğü depremsel incelemeler sonucunda 83 okulun yık-yap kapsamına alındığı, akabinde 83 okulun tahliye edilerek yapım ihale işlerinin hemen başlatıldığı belirtildi.

Deprem sonrasında ise 30 okulda hasar tespiti yapıldığı, gerekli incelemelerin ardından tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 9 okulumuz ile ilgili üniversitelerce yapılan incelemeler sonucunda yıkım kararı alınmıştır. Yık-yap kapsamındaki toplam 122 okulumuzdan 17'sinin yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır. 47 okulun yapımı ise devam etmektedir. Geriye kalan 48 okulumuzdan 20'si için ilgili belediyelere ruhsat başvurusu yapılmıştır. 28 okulumuzun proje çalışmaları ise devam etmektedir. Yık-yap kapsamı haricinde de 24 okul 2020-2021 yıllar arasında eğitime kazandırılmıştır. Güçlendirme kapsamında 3 okulumuzun işlemleri tamamlanmıştır. Güçlendirme kapsamında çalışmaların devam ettiği 10 okulumuz Eylül 2022 içerisinde teslim alınacaktır. 13 okulumuzun iş ve işlemleri ise Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır."

Açıklamada, Karşıyaka'daki Atakent Anadolu Lisesi için Milli Eğitim Bakanlığının merkezden yürüttüğü depremsel inceleme protokolü kapsamında yıkım kararı verildiğine dikkat çekilerek, "Hemen ardından mevcut arazi üzerinde yeni 32 derslikli Atakent Anadolu Lisesi, Devlet Yatırım Programı'na tanımlanmış, yeni vaziyet plan ve mimari projeler çalışılarak, kitle tasdiki ve TUS dosyası ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanlığına 06 Temmuz 2022 tarihli ve 53439207 sayılı yazımız ile ruhsat başvurusunda bulunulmuştur. Şantiye ruhsatı düzenlemesi akabinde, kısa süre içerisinde yeni okul yapımı için ihale süreci başlatılacaktır. Ayrıca projenin statik disiplinlerinin oluşturulması için zemin etüdü ihale süreci de başlatılmıştır. Atakent Anadolu Lisesi önceki eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi mevcut arsa üzerine inşa edilecek olup eğitim öğretim hizmeti dışında başka bir hizmete tahsisi ve üçüncü kişilere devri söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.