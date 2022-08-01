İzmir Valiliği: "Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi Mevcut Arsa Üzerine İnşa Edilecek, Üçüncü Kişilere Devri Söz Konusu Değil"

İzmir Valiliği, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi ve 13 bin 500 metrekarelik bahçe alanıyla ilgili "Atakent Anadolu Lisesi önceki eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi mevcut arsa üzerine inşa edilecek olup eğitim öğretim hizmeti dışında başka bir hizmete tahsisi ve üçüncü kişilere devri söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

İzmir Valiliği, 13 bin 500 metrekarelik alanının bir kısmının Cengiz İnşaat'a devredileceği iddia edilen Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi ve kentteki yıkılan diğer okulların durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 30 Ekim 2020 depremi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü depremsel incelemeler sonucunda, kentteki 83 okulun "yık-yap" kapsamına alındığı, ardından tümünün tahliye edilerek ihale sürecine geçildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında ise 30 okulumuzda hasar tespiti yapılmış, gerekli incelemelerin ardından tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 9 okulumuz ile ilgili, üniversitelerce yapılan incelemeler sonucunda yıkım kararı alınmıştır. Yık-Yap kapsamındaki toplam 122 okulumuzdan 17'sinin yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır. 47 okulun yapımı ise devam etmektedir. Geriye kalan 48 okulumuzdan 20'si için ilgili belediyelere ruhsat başvurusu yapılmıştır. 28 okulumuzun proje çalışmaları ise devam etmektedir. Yık-Yap kapsamı haricinde de 24 okul 2020-2021 yılları arasında eğitime kazandırılmıştır. Güçlendirme kapsamında; 3 okulumuzun işlemleri tamamlanmıştır. Güçlendirme kapsamında çalışmaların devam ettiği 10 okulumuz Eylül 2022 içerisinde teslim alınacaktır. 13 okulumuzun iş ve işlemleri ise Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır."

"BELEDİYEYE RUHSAT BAŞVURUSUNDA BULUNULDU"

İzmir Valiliği, yıkım kararı verilen Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi ve 13 bin 500 metrekarelik bahçe alanına ilişkin iddialara da şu yanıtı verdi:

"Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi için Milli Eğitim Bakanlığımızın merkezden yürüttüğü depremsel inceleme protokolü kapsamında, Pamukkale Üniversitesi tarafından gerekli inceleme yapılmış ve yıkım kararı verilmiştir. Hemen ardından mevcut arazi üzerinde yeni 32 derslikli Atakent Anadolu Lisesi, Devlet Yatırım Programı'na tanımlanmış, yeni vaziyet planı ve mimari projeler çalışılarak, kitle tasdiki ve TUS dosyası ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanlığına 06.07.2022 tarihli ve 53439207 sayılı yazımız ile ruhsat başvurusunda bulunulmuştur. Şantiye ruhsatı düzenlemesi akabinde, kısa süre içerisinde yeni okul yapımı için ihale süreci başlatılacaktır. Ayrıca projenin statik disiplinlerinin oluşturulması için zemin etüdü ihale süreci de başlatılmıştır. Atakent Anadolu Lisesi önceki eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi mevcut arsa üzerine inşa edilecek olup eğitim öğretim hizmeti dışında başka bir hizmete tahsisi ve üçüncü kişilere devri söz konusu değildir."