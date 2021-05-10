İzmir Valiliği koordinesinde vatandaşlara 170 milyon 259 bin lira destek sağlandı - Son Dakika

İzmir Valiliği koordinesinde ramazan ayında vatandaşlara dağıtılan ayni ve nakdi yardım miktarının toplam 170 milyon 259 bin lira olarak gerçekleştiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kentte 13 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 41 bin 671 aileye 4 milyon 176 bin 154 lira ayni gıda, 41 bin 168 aileye ise 10 milyon 376 bin 946 lira nakdi gıda yardımı yapıldı.

Bu kapsamda 88 bin 839 aileye toplamda 14 milyon 544 bin 10 lira yardım gerçekleştirilmiş oldu.

Kentte "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" çerçevesinde ise hane başına 1100 lira olmak üzere 141 bin 559 aileye toplam 155 milyon 714 bin 900 lira nakdi yardım yapıldı.

Öte yandan bu dönemde ihtiyaç sahiplerine 4 bin 661 ton patates ile 480 ton soğan dağıtıldığı belirtildi.