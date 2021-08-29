İZMİR VALİLİĞİ'NDEN ÇOCUKLARA SÜNNET ŞÖLENİ - Son Dakika

İZMİR Valiliği tarafından gerçekleştirilen organizasyonda daha önce sünnet olan bin 81 çocuk için şölen düzenlendi. Dans gösterileri ve şarkılarla eğlenen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. İzmir Valiliği tarafından sünnet edilen bin 81 çocuk için Kültürpark'ta şölen düzenlendi. Etkinliğe sünnet edilen çocukların ailesinden 4'er kişinin katılımına izin verildi. Şölende çocuklar dans gösterileri ve şarkılarla doyasıya mutluluk yaşadı. Aile bireyleri de çocukların mutluluğuna ortak oldu.

'ALLAH RAZI OLSUN'

7 yaşındaki Berat'ın annesi Gülseren İden, Bu organizasyona vesile olan herkese teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Bizler çok mutlu olduk. Bugün çocuklarımız çok eğlendi dedi.Muhammet Yaluk, Bugün yeğenimin sünnet töreni kutlaması için geldik. Toplu sünnet töreni yapılıyor. Düzenleyenlerden Allah razı olsun. Yeğenim yaklaşık 1 ay önce sünnet edildi. Bugün de kutlamasını yaptık diye konuştu. Sünnet olan Yusuf Kamil'in babası Bahattin Şen, Bir hafta önce oğlum sünnet oldu. Bugün de çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Vesile olanlara çok teşekkür ediyoruzdedi.

'EĞLENMEYE GELDİK'

6 yaşındaki Yusuf Oruç, Ben sünnet oldum. Bugün eğlenmeye geldim. Sünnet kıyafetlerimi çok beğendim dedi. Sünnet edilen çocuklardan Muhammet Eren, '6 yaşındayım. Bugün arkadaşlarımla çok eğlendim. Şapkamı çok beğendim diye konuştu. 8 yaşındaki Yusufcan Ergün de Burada arkadaşlarımla oyun oynuyoruz. Pelerinimi de taktım. Burada bir sürü arkadaşım oldu dedi.