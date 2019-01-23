Son Dakika Haberleri: İzmir Valiliği'nden Kursiyer Askerlerin Seçmenliğiyle İlgili Açıklama

İzmir Valiliği'nden Kursiyer Askerlerin Seçmenliğiyle İlgili Açıklama

34 dakika önce

İZMİR'in Foça ilçesine 3 aylığına gönderilen kursiyer askerlerin seçmen yazılmasına CHP'den gelen tepkiler üzerine İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı.

İzmir Valiliği'nden Kursiyer Askerlerin Seçmenliğiyle İlgili Açıklama, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesine 3 aylığına gönderilen kursiyer askerlerin seçmen yazılmasına CHP'den gelen tepkiler üzerine İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, 24 Haziran 2018 seçiminde Foça'da oy kullanıp, daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellendiği, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığı kaydedildi.

CHP Foça İlçe Örgütü tarafından ilçelerinde 3 ay kurs gören 4 bin 2 askeri personelin seçmen olarak görülmesine itiraz edildi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu kursiyerlerden hala başka ilde görevli 633'ünün seçmen kaydı silindi. Ancak CHP tarafından ilçede kurslarına devam eden uzman çavuşların da seçmen kayıtlarının silinmesi içini bu kez  Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruldu. YSK'nın bu konuda henüz karar vermediği tartışmayla ilgili İzmir Valiliği'nce de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçesinde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun, ilgili birliklerinde personel kayıtları güncellendi. Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

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