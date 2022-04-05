İzmir Valiliği önünde hareketli dakikalar: Havaya ateş açtı, polis alarma geçti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Valiliği önünde hareketli dakikalar: Havaya ateş açtı, polis alarma geçti

05.04.2022 12:27
İzmir Valiliği önünde hareketli dakikalar: Havaya ateş açtı, polis alarma geçti

İzmir Valiliği önünde hareketli dakikalar: Havaya ateş açtı, polis alarma geçti Valilik önünde havaya ateş edip iş istedi, polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti İzmir Konak Meydanı'nda Valilik önüne gelen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 4 el ateş ettikten sonra tüfeği çenesine...

İzmir Valiliği önünde hareketli dakikalar: Havaya ateş açtı, polis alarma geçti

Valilik önünde havaya ateş edip iş istedi, polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti

İZMİR - İzmir Konak Meydanı'nda Valilik önüne gelen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 4 el ateş ettikten sonra tüfeği çenesine dayayarak intihar etmek istedi. Çevreye korku dolu anlar yaşatan kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay saat 09.30 sıralarında Konak Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.A. adlı bir kişi, elindeki silahla meydana gelip havaya ateş etmeye başladı. Daha sonra elindeki silahı başına dayayan S.A., iş istediğini öne sürerek İzmir Valiliği önüne geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, vatandaşlar korkuyla saklanmaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

Olay yerine kısa sürede gelen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri S.A.'yı elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken, S.A. elindeki tüfeği bırakmayarak kendisini öldüreceğini söyledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu elindeki tüfeği bırakan S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. S.A.'nın elindeki pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet kartuş, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Daha önce de intihara teşebbüs etmiş

Öte yandan S.A.'nın geçmiş dönemlerde de bir çok kez benzer girişimlerde bulunduğu, iki yıl önce İZSU binasının çatısına çıkarak, intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi 'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri | İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Son dakika haberleri | İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Valiliği önünde hareketli dakikalar: Havaya ateş açtı, polis alarma geçti - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Valiliği önünde hareketli dakikalar: Havaya ateş açtı, polis alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement