İzmir Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarında 20 kişi kısıtlamasına İzmir Barosu'ndan sert tepki: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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İzmir Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarında 20 kişi kısıtlamasına İzmir Barosu'ndan sert tepki: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz

28.10.2022 13:18
İzmir Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarında 20 kişi kısıtlamasına İzmir Barosu'ndan sert tepki: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz

İzmir Valiliği tarafından Sivil Toplum Kuruluşları ve İzmir Barosu'na gönderilen yazıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında en fazla 20 kişinin katılması talep edildi. Kutlamalara tam kadro katılacaklarını duyuran İzmir Barosu, "Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz. Kutlamalara, baromuz üyesi bütün meslektaşlarımızla birlikte, çok daha kalabalık ve çok daha coşkulu şekilde katılacağız" ifadelerine yer verdi.

İzmir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği yazıda "Katılacak kişi sayısı 20'yi geçmemeli" ifadelerine yer verdi. İzmir Valiliği tarafından kurumlara bildirilen 20 kişi sınırlamasına tepkiler geldi.

BARODAN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Barosu, valiliğe tepki gösterdi ve "Bizler, İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak, Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu önemli günün büyük bir coşku ve mümkün olan en geniş katılımla kutlanması gerektiğine inanmaktayız. 114 yıllık geçmişi ve birçok konuda ülkede öncü olan İzmir Barosu'nun seçilmiş yönetim kurulu olarak baromuza kayıtlı tüm meslektaşlarımızla beraber 29 Ekim günü tören alanında olma azminde olduğumuzu bildiririz" açıklamasında bulundu.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhuriyet Bayramı'nda protokol sınırlandırmasını kabul etmiyoruz. Bir kez daha tüm üyelerimizle beraber alanda olacağız" mesajı verilen açıklamada, İzmir Valiliği'nin 2018 yılında da benzer bir girişimde bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Şimdi anlıyoruz ki siyasallaşmış bürokratik zihniyet, geçen dört yıl içinde hiç değişmemiş ve milli bayramları yurttaşlardan kaçırabileceği düşüncesiyle İzmir Barosu'ndan korteje katılmak üzere 20 kişilik liste yollamasını istemiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz. Vazgeçmedik, biat etmedik, teslim olmadık. Cumhuriyet değerlerini, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini korumaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Baromuz üyesi bütün meslektaşlarımızla birlikte, çok daha kalabalık ve çok daha coşkulu şekilde katılacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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