Son dakika haberi! İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesine Valilikten 'soruşturma' açıklaması - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli sürcücü, kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli kişinin gözaltına alınması sırasında bir polis memuru ile arasında yaşanan arbede ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanması tepki çekti. Olayın ardından İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı ve polisin açığa alındığı belirtildi.

Buca'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede yol uygulaması yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün başka bir otomobile çarparak yaptığı kaza ile son buldu. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, gözaltına alınmak istenen şüpheli sürücü ile polis arasında arbede yaşandı. İddiaya göre polis memuru orantısız güç kullanırken, çevrede oturan vatandaşlar, yaşananları cep telefonları ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili tepki çeken paylaşımlar yapıldı.

POLİS AÇIĞA ALINDIİzmir Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada adli ve idare yönden soruşturma başlatıldığı, ayrıca polis merunun açığa alındığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bugün bazı mecralarda yayınlanan 'İzmir'de polisten sert müdahale' başlığıyla yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur:

20.12.2020 saat 22 sularında Buca ilçemizde yol uygulaması yapan polislerimizce sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği değerlendirilen bir araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, takip edilirken başka bir araca çarparak içinde bulunanların hafif yaralanmalarına sebep olduktan sonra durabilmiştir. Araç sürücüsü 118 promil alkollüdür. Araç sürücüsü ile polis arasında maalesef yasal açıdan uygun olmayan kabul edilmesi mümkün olmayan görüntüler oluşmuştur. İlgili memura adli ve idari yönden soruşturma açılmış ve açığa alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."