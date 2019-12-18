İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma... - Son Dakika

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İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma...
7 saat önce
İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:29 Kaynak: İHA
İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi. - İZMİR
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