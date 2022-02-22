İzmir Valiliğince okulların güvenliği için toplantı yapıldı - Son Dakika

İzmir Valiliğince 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. döneminde, okullarda ve çevrelerinde alınacak tedbirlere ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, il güvenlik bürokrasisi yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, kentte eğitim kadrosunda eksiklik olmadığını, fiziki mekan sıkıntılarını da süratle gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Toplantıya katılan herkesten eğitimle ilgili özel hassasiyet beklediğini belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Z kuşağı, özellikle sosyal medya aracılığıyla, kaynağı belli olmayan uluslararası etkileşimlere açık hale geldi. Ülkeye aidiyetleri giderek zayıfladı. Bu çocuklar, ülkelerini yaşanılmaz görme noktasına kadar gelmiş durumdalar. Halbuki, dünyadaki en yaşanılası ülkelerden biri Türkiye. Coğrafi konum, sosyal doku olarak, tarih itibarıyla da böyle, gelenek göreneklerimiz, insan kalitemiz itibarıyla da böyledir. Ailelerin göz nuru, emek sarf edilen, İzmir örneğinden hareket edersek 54 bin öğretmenin emekleriyle yetiştirilen ve beklentiye girilen özellikle de zeki çocuklarımızı yurt dışına transfer ederek kaynaklarımızı çalıyorlar. En başta bunun engellenmesine yönelik çalışmalar yürütmemiz gerekiyor."

Kent genelinde lisanslı sporcu sayısının az olduğunu belirten Köşger, kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürlerinden, her ilçede spor kulüpleri kurulması talimatını verdi.

Emniyet ve jandarma yetkiliklerine de okul çevresinde alkol satılan mekanlarla ilgili denetimlerini taviz vermeden sürdürmeleri talimatını veren Köşger, çocukların alkol ile başlayıp uyuşturucuya evrilen sürece dahil olmaması için kararlılıkla mücadele edeceklerini kaydetti.