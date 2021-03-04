İzmir Valiliğinden "Birlikte başaracağız" paylaşımı - Son Dakika

11 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili ilk uzman yorumu! Helikopter neden düştü?

Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı anonslar İZMİR - Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yaptığı anonsla "Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanın normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.