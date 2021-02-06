İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama - Son Dakika

İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama

06.02.2021 18:26

İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama İzmir Valiliği: "Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama yapılmamıştır" İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 kişinin gözaltına...

İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama

İzmir Valiliği: "Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama yapılmamıştır"

İZMİR - İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen 26 kişinin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili İzmir Valiliği, "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" şeklinde ifadelerine yer verildi.

İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan yasa dışı eylemlerde, 15'i kadın ve 11'i erkek şahıs olmak üzere toplamda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir Valiliği ise sosyal medya üzerinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak yönde paylaşımların yapılması üzerine açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

"Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı"

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheliler doktor raporları alınarak saat 21.25 sıralarında Güvenlik Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Şüphelilerin arama işlemlerine henüz başlanılmadan, sosyal medya üzerinden #İzmirEmniyetteNelerOluyor hashtag'i oluşturularak, İzmir emniyetinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Arama işlemi başlamadan şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmuş, avukatların çoğu aramaya katılmayacaklarını beyan etmiş, içlerinden sadece Hazal Aydın'ın aramaya katılacağını ifade etmesi üzerine bu avukat aramaya katılmış ve arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

(Mİ-HG-ÖK-Y)

İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama
İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama

İzmir Valiliği, Medya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac aşısının Brezilya'daki üçüncü faz sonuçları netleşti İnternetten önüne çıkan ilanla güzellik salonuna giden kadının yüzü yanlış tedavi nedeniyle yandı İzmirli vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun önünde Tunç Soyer'e tepki gösterdi: Kaç gündür yoksunuz Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin
Aytemiz Alanyaspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor'u yenmeyi başardı Aytemiz Alanyaspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor'u yenmeyi başardı         
18:06
Kadıköy'de derbi ateşi! İki takımın da ilk 11'i belli oldu Kadıköy'de derbi ateşi! İki takımın da ilk 11'i belli oldu         
17:45
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe konuştu: Dayakçı bir anne değilim, o kadar canım acıdı ki Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe konuştu: Dayakçı bir anne değilim, o kadar canım acıdı ki         
17:24
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı         
16:01
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 7 kişi defnedilirken, jandarma bölgede kuş uçurtmadı Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 7 kişi defnedilirken, jandarma bölgede kuş uçurtmadı         
13:38
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı         
11:27
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 18:35:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Valiliğinden Boğaziçi eylemleriyle ilgili o iddialara yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei