İzmir Valiliğinden çıplak arama iddialarına yalanlama - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek vermek için iki ayrı bölgede izinsiz gösteri yaptığı için gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyette çıplak arama ya da yasa dışı uygulama yapıldığı iddiaları üzerine, İzmir Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek dün akşam saatlerinde, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan yasadışı eylemlerde, 15'i kadın, 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya üzerinden çıplak arama ya da yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak yönde paylaşımların yapılması üzerine İzmir Valiliği açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: