İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama - Son Dakika

İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama

29.10.2020 22:00
İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama, System.String[]

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı, İzmir'in bütün ilçelerinde çeşitli etkinliklerle coşku dolu kutlamalara sahne olurken, akşam saatlerinde Tarihi Hükümet Konağı binasından Atatürk'ün 10. Yıl Söylev'i, kendi sesiyle İzmir'den tüm dünyaya duyuruldu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı, İzmir'in bütün ilçelerinde çeşitli etkinliklerle coşku dolu kutlamalara sahne olurken, akşam saatlerinde Tarihi Hükümet Konağı binasından Atatürk'ün 10. Yıl Söylev'i, kendi sesiyle İzmir'den tüm dünyaya duyuruldu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de gün içerisinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile coşku dolu kutlamalara sahne oldu. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyularak yapılan kutlamalara akşam saatlerinde de devam edildi. Hükümet Konağı binasına projeksiyon yöntemi ile ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Topluluğu Konseri yansıtılırken, alanda toplanan vatandaşlarda çalınan müziklere eşlik etti.

Atatürk'ün 10. Yıl Söylev'i, kendi sesiyle duyuruldu

Saatler 21.00 bulduğunda ise, İzmir Valiliği tarafından Tarihi Hükümet Konağı binasında Video Haritalama yöntemi ile hazırlanan özel video projeksiyon yöntemi ile Hükümet Konağı binasına yansıtıldı. Alanda toplanan vatandaşlar, projeksiyon ile özel olarak hazırlanan animasyonların Hükümet Konağı binasına yansıtılmasını ve Atatürk'ün 10. Yıl Söylev'ini, kendi sesi ile İzmir'den tüm dünyaya duyurmasını ilgiyle takip etti. Ayrıca Konak Saat Kulesi de projeksiyon ile kırmızı beyaza büründü. - İZMİR

İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama
İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama
İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama
İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama
İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama
İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama
İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Hükümet, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama - Son Dakika

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