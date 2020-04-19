İzmir Valiliğinden

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



İzmir Valiliği, İzmir İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.



Korona virüs salgını ile ilgili Bakanlık talimatı doğrultusunda Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile çalışan personel, merkezde barınan yabancı ve merkez ziyaretçileri ile ilgili gereken önlemler alındığı ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda personele koruyucu malzemeler dağıtılmış, Covid-19 ve hijyen konusu hakkında gerekli eğitimler İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiş, genelge kapsamında olanlara idari izin verilmiştir. Merkezin kapasitesi 750 kişi olmakla birlikte halihazırda 331 kişi barındırılarak yoğunluk engellenmiş, bulunan her kata ve ortak alana dezenfektan konulmuş, kısa periyotlarla bütün merkez sterilizasyon ve dezenfekte işlemlerine tabi tutulmuştur. Yeni getirilen yabancıların barınması için merkezde ön kabul alanı oluşturulmuş olup 14 gün (kuluçka süresi) boyunca diğer yabancılarla temas kurmaları engellenmiştir" denildi.



İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan toplantıda kolluğun ilk yakalama yaptığı yerde gerekli sağlık taramalarının yapılacağı ile ilgili ilçe sağlık müdürlüklerinin bilgilendirildiği ve kolluk kuvvetlerince işlem yapılan düzensiz göçmenlerin sağlık taraması yapılarak Geri Gönderme Merkezine kabul edildiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yabancılara rutin olarak hijyen kitleri dağıtılmakta olup hijyenin önemi konusunda bilgilendirilmektedir. Merkezde bulunan temizlik çalışanları tarafından yabancıların odaları ve ortak kullanım alanları büyük bir özenle temizlenmektedir. ve günün belli saatlerinde yabancıların barındıkları alanlar havalandırılmaktadır. Ayrıca yabancıların kullanmaları için çamaşır yıkama ve kurutma makineleri aktif olarak çalıştırılmaktadır. Yabancılar günlük düzenli olarak kontrol edilmekte ve semptom gösteren yabancılar beklenilmeden hastaneye sevk edilerek gerekli tetkikleri yapılmaktadır. Bu sebeple hastaneye sevk edilen bir yabancıda 15 Nisan 2020 tarihinde vaka tespit edilmesi sonrası diğer yabancılara ve personele test yapılmıştır. Pozitif çıkan vakalar hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde karantina, izolasyon ve tedavileri yapılmakta olup yabancıların sağlıkları iyi durumdadır. Bu tür asılsız ve tek taraflı haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur." - İZMİR