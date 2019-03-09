Son Dakika Haberleri: İzmir Valiliğinden Seçim Bürosuna Yapılan Saldırıyla İlgili Açıklama

İzmir Valiliğinden Seçim Bürosuna Yapılan Saldırıyla İlgili Açıklama

28 dakika önce

İzmir Valiliği, CHP Bayraklı Yamanlar Seçim İrtibat Bürosu'nda yaşanan saldırının asayiş olayı olduğunu, yakalanan zanlının çeşitli suçlardan kaydının bulunduğunu bildirdi.

İzmir Valiliğinden Seçim Bürosuna Yapılan Saldırıyla İlgili Açıklama, System.String[]
İzmir Valiliği, CHP Bayraklı Yamanlar Seçim İrtibat Bürosu'nda yaşanan saldırının asayiş olayı olduğunu, yakalanan zanlının çeşitli suçlardan kaydının bulunduğunu bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İzmir Valiliği (BHİ) Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bayraklı Yamanlar Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezine silahla ateş edilmiş ve iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Söz konusu olayın faili olarak, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapmak, kasten adam yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Bulut Aras isimli şahıs olayda kullanılan silahla yakalanmıştır. Olayın asayiş olayı olduğu, siyasi ve terör boyutunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Bayraklı, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Valiliği, İzmir, 3. Sayfa
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