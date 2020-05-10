İzmir Valisi Ayyıldız'dan, 106 yaşındaki Fadime Öztürk'e

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 106 yaşındaki Fadime Öztürk'ü evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü tebrik etti.

Vali Ayyıldız, Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesi'de yaşayan Öztürk'ün evinin önünde gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üzeri anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" isminde hatıra ormanı oluşturulacağını belirtti.

Ziyarette Fadime Öztürk'e "Hatıra Ormanı Sertifikası"nı verdiğini aktaran Ayyıldız, Öztürk'ün Anneler Günü'nü tebrik ettiğini de ifade etti.

Başta şehit anneleri olmak üzere ömürlerini ailelerine adayan annelerin gününü kutlayan Ayyıldız, vefat eden tüm anneleri de rahmetle andığını dile getirdi.

Yedi çocuk ve 17 torun sahibi Fadime Öztürk de Vali Ayyıldız'ın ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Öztürk, sıkıntılı dönemin bir an önce atlatılması temennisinde bulundu.

İzmir'de 100 yaş ve üzeri 229 annenin ziyaret edildiği, annelere, sertifikanın yanı sıra çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.