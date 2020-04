İzmir Valisi Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol Ayyıldız, mesajında, milletin can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, kamu düzeninin sağlanması için üstün bir görev anlayışı ile çalışan polis teşkilatının, 175. yılını tebrik etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın, her geçen gün geliştiğini ve sürekli kendisini yenilediğini vurgulayan Vali Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Her türlü fedakarlığı benliğine kazımış, her an göreve hazır polis teşkilatımızın 175. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vatan uğuna şehit olmuş emniyet mensuplarımıza yüce Allah'tan bir kez daha rahmet dilerken geride kalan ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum."