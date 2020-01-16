İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin yeni stadını gezdi - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin yeni stadını gezdi - Son Dakika Spor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin yeni stadını gezdi

6 saat önce

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı 19. hafta maçıyla kapılarını açması planlanan Gürsel Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin yeni stadını gezdi, System.String[]

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Göztepe'nin Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı 19. hafta maçıyla kapılarını açması planlanan Gürsel Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erol Ayyıldız'ın, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den tesis hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayyıldız, stadın ikinci devredeki futbol maçlarına hazır olduğunu belirtti.

Stadın çatısında yer alacak kamuya açık yürüyüş parkurunun, İzmirlilerin spor yapabileceği en güzel mekan olduğunu vurgulayan Vali Ayyıldız, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Erol Ayyıldız, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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