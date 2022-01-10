İzmir Valisi Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlandı.

Yavuz Selim Köşger, gazetecilik mesleğinin, demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Ellerindeki güç nispetinde sorumlulukları bulunan meslek mensuplarından beklenenin basın meslek ilkelerine bağlılıklarının yanında, milletin çıkar ve hassasiyetleri ile devletin menfaatlerini de her daim gözetmeleri olduğunu aktaran Köşger, şöyle dedi:

"Gazetecilerin görevleri; haber yapmak, fotoğraf çekmek veya sektörde gelinen nokta itibarıyla iyiden iyiye dijitalleşen medyaya içerik üretmekten çok daha fazlasını içermektedir. Zor şartlarda ve mesai gözetmeksizin, yoğun emeklerle çalışan basın mensuplarının, her türlü takdiri hak ettiğini ve maddi manevi tüm taleplerinin karşılanması gerektiği inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sahada gayretle haber peşinde koşan emekçiler olmak üzere, tüm meslek mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine görevlerinde başarı ve kolaylıklar, yaşamları boyunca sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."