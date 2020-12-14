İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor" - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor"

14.12.2020 11:23

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor" İzmir'in Menderes ilçesinde taşkın sularına kapılan 2 vatandaş için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, araç içinde bulunan 5 vatandaşın sokağa...

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor"

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde taşkın sularına kapılan 2 vatandaş için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, araç içinde bulunan 5 vatandaşın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yolun karşısına geçmeye çalıştığını ifade ederek, kayıp olan 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Menderes ilçesinin Dereköy Mahallesinde taşan dere, yoldan geçmeye çalışan hafif ticari aracı sürükledi. Aracın içindeki 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan çalışmaları incelemek üzere olay yerine gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden bir grup vatandaşın yolun karşısına geçmek isterken feyezana kapıldığını söyledi.

Vatandaşların karşıya geçmeye teşebbüs ettikleri sırada suyun çok şiddetli olması nedeniyle sele kapıldıklarını ifade eden Vali Köşger, "3 vatandaşımız araçtan kendilerini tahliye etmiş, 2 vatandaşımızın ise araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor. Dün geceden beri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Araç buradan yaklaşık 800 metre aşağıda bulundu. Aracın içerisinde vatandaşlarımız yok. Onları arama çalışmaları devam ediyor. Umuyoruz kendilerini bir kenara atıp canlı olarak kurtulmuşlardır" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda polis ve jandarma ekibi ile AFAD ekiplerinin de katıldığı bilgisini veren Köşger, "Vatandaşlarımızı canlı bir şekilde bulacağımızı umuyoruz. Feyezan tam geçmiş değil. Bu nedenle aracın çıkarılması da teknik olarak imkansız. Onu da en kısa sürede çıkaracağız. Herkese geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, İzmir'deki kısmi baskınlar nedeniyle diğer bölgelerde de çalışmalar devam ettiği bilgisini verdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: 2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: 2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: 2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: 2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: 2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor

Arama Kurtarma, Selim Köşger, Menderes, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: '2 vatandaşımızın araçla birlikte sürüklendiği anlaşılıyor' - Son Dakika


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