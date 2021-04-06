İzmir Valisi Köşger, 2021'de kentte 5 milyar liralık proje yatırımı yapılacağını açıkladı - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger, 2021'de kentte 5 milyar liralık proje yatırımı yapılacağını açıkladı

06.04.2021 19:49
İzmir Valisi Köşger, 2021'de kentte 5 milyar liralık proje yatırımı yapılacağını açıkladı, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkezi idare kuruluşlarının ve belediyelerin, 2021 yılında kentte 5 milyar liralık proje yatırımı gerçekleştireceğini bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkezi idare kuruluşlarının ve belediyelerin, 2021 yılında kentte 5 milyar liralık proje yatırımı gerçekleştireceğini bildirdi.

İzmir İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı, Vali Köşger başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonu'nda yapıldı.

Köşger, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu yatırım programının takip edilmesini, yatırımcı kuruluşlar arasındaki iş birliğinin ve koordinasyonun sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Kamu görevlileri olarak, kamu kaynaklarıyla hizmet sunduklarının altını çizen Köşger, "İş birliği ve koordinasyonun en hızlı biçimde sağlanması için iletişim araçlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması gerekmektedir. Hukuki sorunlar dışında projelerin uygulanmasını geciktirecek hiçbir mazeretimiz olmamalıdır." diye konuştu.

İzmir'deki yatırımlar

Köşger, 2021 yatırım programına ilişkin, şu bilgileri verdi:

"İzmir'deki kamu kuruluşlarından alınan verilere göre, 638 ayrı projenin toplam proje bedeli 26,7 milyar liradır. Bunlardan 17,6 milyar lira bedelli 505 proje, merkezi idare kuruluşlarımız, proje bedelleri toplamı 9,1 milyar lira olan 133 proje ise belediyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Önceki yıllarda merkezi idare kuruluşlarımıza ait projeler için 3,4 milyar lira harcama yapılmış, 2021 yılında ise 2,1 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. Belediyelerimizin 2,9 milyar lira yatırım ödenekleri de dahil edildiğinde, 2021 yılında ilimizde 5 milyar lira yatırım gerçekleştirilmiş olacak."

Kamu yatırımlarına, 2021 yılının ilk üç ayında 716 milyon lira harcama yapıldığını aktaran Köşger, "Merkezi idarece hayata geçirilen 505 projenin 11'i tamamlanmıştır. Bu projelerin 254'ünde çalışmalar devam ederken, 40 proje ise ihale aşamasındadır. Çeşitli nedenlerle 200 projeye ilişkin çalışmalara başlanılamamıştır. Yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi gibi kamu ve özel iş birliği modeli ile finanse edilen projeler, aktardığım verilere dahil değildir." dedi.

Köşger, son yıllarda, İzmir'in sosyoekonomik gelişmişliğini daha ileri düzeye taşımaya yönelik yoğun çaba sarf edildiğini, yeni yatırımlarla şehrin önemli dünya kentleri arasındaki yerini alacağını ifade etti.

Toplantı, kurum-kuruluş amir ve temsilcilerinin, 2021 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen kamu yatırımlarına ilişkin bilgilendirmelerini içeren sunumlarla sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, 2021'de kentte 5 milyar liralık proje yatırımı yapılacağını açıkladı - Son Dakika


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