Vali Köşger, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programına katıldı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Cumhuriyetin başından bu yana elde edilen kazanımlara ilaveten son 15-20 yıldır yapılan düzenlemelerle kadınlara hayatın her alanı pozitif ayrımcılık içeren pek çok gelişme yaşandı." dedi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İzmir İl Temsilciliği tarafından üniversitenin konferans salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun verdiği konserle başlayan toplantıda konuşan Vali Köşger, tüm kadınların gününü tebrik etti.

Kadın erkek eşitliği gibi toplumsal konularda önemli gelişmelerin sağlanması ancak herkesin konuya ilgi göstermesi ve aktif katılımıyla mümkün olacağını belirten Köşger, "Yaşanan sorunların çözümüne yönelik Cumhuriyetin başından bu yana elde edilen kazanımlara ilaveten son 15-20 yıldır yapılan düzenlemelerle kadınlara hayatın her alanı pozitif ayrımcılık içeren pek çok gelişme yaşandı. Daha da iyi olması için hep birlikte gayret ediyoruz." diye konuştu.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ise üniversite çalışanlarının yaklaşık yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

KADEM İzmir İl Temsilcisi Arzu Günaydın ise bu özel gün öncesinde kadınlara yönelik şiddet haberlerinin herkesi üzdüğünü ifade ederek, "Derneğimiz her türlü şiddetle mücadele etmeye devam etmektedir. Mağdur çocuk ve kadınların yanında yer almaktadır. Gerektiğinde davalarına müdahil olmakta, ihtiyaç halinde yol göstermekte güven toplumunun inşası şiddetin anatomisi ve çözüm yolları isimli eğitim modülüyle şiddetin çözümü için katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından "Pandemi Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuk Annesi Olmak" başlıklı oturuma geçildi.

Panelin sonunda Vali Köşger, otizmli çocukların annelerine çiçek verdi.