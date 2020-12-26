İzmir Valisi Köşger AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oylama hakkında AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'dan bilgi alan Köşger; haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Vali Köşger, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın " Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarını seçti.
Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirten Köşger, "Oylama sırasında seçim yaparken çok zorlandım. Emeği geçen AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
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