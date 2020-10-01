İzmir Valisi Köşger: "Ağır tedbirler gündemde değil" - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger: "Ağır tedbirler gündemde değil"

İzmir Valisi Köşger: "Ağır tedbirler gündemde değil" Vali Köşger, Karşıyaka'da bindiği tramvayda mesafe ve maske denetimi yaptı İZMİR - Covid-19 denetimlerine devam eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka'da tramvayla yolculuk yaptı.

İzmir Valisi Köşger: "Ağır tedbirler gündemde değil"

Vali Köşger, Karşıyaka'da bindiği tramvayda mesafe ve maske denetimi yaptı

İZMİR - Covid-19 denetimlerine devam eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka'da tramvayla yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Köşger, İzmir'de alınacak olan yeni önlemler içerisinde sokağa çıkma yasağının bulunmadığını söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Covid-19 denetimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim yapan Vali Köşger, Vilayet Evi durağından tramvaya binerek vatandaşlarla sohbet etti. Tramvayda mesafe ve maske denetimi de yapan Köşger, İzmir'de yeni tedbirlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, sokağa çıkma yasağının artık gündemlerinde olmadığını söyledi. Köşger, "Şu an yeni tedbirlerimizi uyguluyoruz. HES kodunu pazarcılara uygulamaya başladık. Vatandaşlarımız HES kodu olmadan konaklama yerlerinde konaklayamayacak. Yani ihtiyaç duyulduğu taktirde gerekli tüm önlemleri alacağız. Ancak daha ağır tedbirler bekleniyorsa, örneğin sokağa çıkma yasağı gibi, bu yasaklar artık düşünülmüyor. Hayat normal bir şekilde devam edecek. Ekonomi, üretim devam edecek. Hayatı durduramıyoruz ancak kurallara uyarak hayatı devam ettireceğiz" dedi.

Vali Köşger, korona virüsle mücadelede alınması gereken önlemlere İzmirli vatandaşların uyduğunu gözlemlediğini de ifade ederek, "Yaptığımız yolculuk planlanmayan ve rastgele gelişmiş bir yolculuktu. Gerek taşıt, gerekse içindeki yolcular, gözlemleyebildiğimiz kadarıyla hijyen kurallarına, yeni normale uygun olduğunu gördük. İzmirli hemşerilerime gösterdikleri özenden dolayı teşekkür ederim. Daha da duyarlı olmalarını onlardan bekliyoruz. Bu pandemi tüm dünyanın başında olan bir şey. Bunu da ancak hep birlikte aşacağız. Hepimizin tek tek gayretleri ile bu iş tamamlanacaktır. Pozitif çıkan vatandaşlarımızı zaten zorunlu olarak evlerinde tutuyoruz, durumu ağırlaşanları hastaneye alıyoruz, temaslı olanları ise filyasyon ekiplerimiz ile kontrol ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz de yolda rastgele kontroller ile evde karantinada olması gereken ancak dışarıda olan vatandaşların denetimini yapıyorlar. Sadece pozitif çıkan ve temaslı olan vatandaşlarımız 15 gün duyarlılık gösterseler biz bu işi çözeriz. Ülke geneli içinde bu geçerlidir" diye konuştu.

"Yüzde 26 azalma var"

İzmir'de vaka sayısında azalma olduğunun altını çizen Vali Köşger, "Sağlık Bakanımız da açıkladı. Yüzde 26'lık bir azalma oldu son 15 gün itibarı ile. Bu yapmış olduğumuz kontroller ve 30 ilçemizde vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilen özenli gayretler ile oluştu. Biz bu çalışmaları yine aynı titizlik ile uygulamaya devam ediyoruz. Kendi ölçeğimizdeki şehirler ile karşılaştırıldığımızda durumumuz iyi. Ancak daha iyi olması için çalışacağız. Bir de bu işin aşısı, ilacı bulunana kadar vatandaşımızın bu pandemiden en az zarar görecek şekilde devam ettirmemiz lazım. Bu noktada vatandaşlarımızın işi olmadığı sürece sokağa çıkmamaları, karantina da olan vatandaşlarımızın karantina kurallarına uymaları, bizim de hijyen ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Yaz mevsiminin bitmesinin İzmir'de görülen vakalar üzerinde etkisi olabileceğini söyleyen Köşger, "Yazlıkçıların İzmir'den gitmesinin de bu konuda etkili olabileceğini düşünüyorum ancak uyguladığımız kuralların ve tedbirlerin daha çok etkili olduğunu düşünüyorum. Tatilci vatandaşlarımız da sonuçta Türkiye sınırları içerisinde bulunuyor. Yani buradan başka bir şehre gittiğinde oranın artışta olması gerekiyor ancak şuan Türkiye genelinde bir iyiye gidiş mevcut" şeklinde konuştu.

İzmir Valisi Köşger: Ağır tedbirler gündemde değil
İzmir Valisi Köşger: Ağır tedbirler gündemde değil
İzmir Valisi Köşger: Ağır tedbirler gündemde değil
İzmir Valisi Köşger: Ağır tedbirler gündemde değil
İzmir Valisi Köşger: Ağır tedbirler gündemde değil
İzmir Valisi Köşger: Ağır tedbirler gündemde değil
İzmir Valisi Köşger: Ağır tedbirler gündemde değil
İzmir Valisi Köşger: Ağır tedbirler gündemde değil

Selim Köşger, Koronavirüs, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger: 'Ağır tedbirler gündemde değil' - Son Dakika

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