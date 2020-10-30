İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız."
30.10.2020 15:07
İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız."
İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız."
İzmir, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir Valisi Köşger: 'Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız.' - Son Dakika
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