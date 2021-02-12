İzmir Valisi Köşger, Çeşme'deki hortumda 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger, Çeşme'deki hortumda 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi

12.02.2021 00:37
İzmir Valisi Köşger, Çeşme'deki hortumda 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesindeki hortum nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesindeki hortum nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Vali Köşger, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saat 21.30 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ile Urla ilçelerinde kuvvetli yağış, dolu ve hortumun etkili olduğunu hatırlattı.

Köşger, "16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yaralıların durumu hafif

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, AA muhabirine, ayağı kırılan 1 kişinin ayağının kırıldığını, 15 yaralının vücutlarının farklı yerlerinde sıyrıklar oluştuğunu bildirdi.

Çakıcı, ayağı kırılan kişinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Hortum nedeniyle 3 tekne ile 5 aracın zarar gördüğünü aktaran Çakıcı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan İzmir Valisi Köşger'in Çeşme'ye hareket ettiği öğrenildi.

Yavuz Selim Köşger, Hortum, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, Çeşme'deki hortumda 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi - Son Dakika


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