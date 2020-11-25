İzmir Valisi Köşger'den, 25 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger'den, 25 Kasım mesajı Açıklaması

25.11.2020 12:37
İzmir Valisi Köşger'den, 25 Kasım mesajı Açıklaması, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiğini bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiğini bildirdi.

Vali Köşger, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şiddet başta olmak üzere kadınların maruz kaldığı kötü muamelelerin tüm dünyada engellenebilmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Köşger, mesajında, "25 Kasım olarak belirlenen bugünün dünyadaki tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını sağlayacak şartların oluşturulmasına, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki çalışmalar

Son yıllarda şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetin niteliğinin değişmesi için çok önemli düzenlemeler yapıldığını aktaran Köşger, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde olduğu gibi İzmir ilimizde de 'kadına yönelik şiddet', en temel insan haklarının ihlal edildiği insanlık suçu olarak değerlendirilmekte; ilgili tüm tarafların iş birliğiyle ortak ve toplumsal bir mücadele yürütülmektedir. Bu kapsamda ilimizde şiddet mağdurlarının güvenli ortamda temel ihtiyaçlarının karşılanarak barındırılmaları, tedavi ve rehabilitasyonları ile birlikte normal yaşamlarına güvenli şartlarda sürdürmeleriyle ilgili hizmetler, Valiliğimiz bünyesinde ilgili kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar; koruyucu-önleyici, müdahale edici, barınma ve destek sağlama hizmetleri gibi çok yönlü verilmektedir. Yaşanan sorunlar ilgili birimlerin iş birliğiyle çözümlenmektedir."

İzmir'de kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğiyle; kadınlara karşı şiddetin en aza indirilmesinin yanı sıra kadınların karar alma süreçlerine katılmaları, sosyo-ekonomik hayatın içinde etkin ve üretken bireyler olarak daha fazla yer almaları konularında önemli çalışmalar yapıldığını da aktaran Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Ancak bütün bunlara rağmen kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sadece tedbir ve yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı, kadına yönelik şiddetin halen devam ettiği görülmektedir. Yasal düzenlemelerle birlikte insanların hoşgörü, sevgi ve muhabbet kadar hak ve sorumluluklarını da bilmeleri ve özümsemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla bu konuda; kadın ve erkeğin eğitilmesi, toplumda sevgi, saygı, şefkat ve insan odaklı bir kültürün yerleşmesi hayati önem taşımakta ve kurum ve kuruluşlarla birlikte toplumu oluşturan tüm bireylere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilme derecesi, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki etkinliğin artırılmasına büyük katkı sağlayacaktır."

25 Kasım'ın dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara vesile olmasını temenni eden Vali Köşger, "Tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Selim Köşger, Kadın, İzmir, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger'den, 25 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika


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