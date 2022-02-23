İzmir Valisi Köşger'den beyin göçüyle mücadele vurgusu - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beyin göçünün engellenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir'de, 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. döneminde, okullarda ve okul çevrelerinde alınacak tedbirlere ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda Vali Köşger başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kaymakamlar, il güvenlik bürokrasisi yetkilileri, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz Selim Köşger, İzmir'in, eğitimi önemseyen illerin en başında geldiğini belirterek, eğitim kadrosunda eksiklik olmadığını, fiziki mekan sıkıntılarını da süratle gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Köşger, tüm bileşenlerle İzmir'in eğitim kalitesini her anlamda çok iyi hale getirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her zaman söyleyegeldiğimiz üzere diğer ülkelere kıyasla en önemli üstünlüğümüz iyi eğitmeye çalıştığımız genç nüfusumuz. Çocuklarımızı ne kadar iyi eğitirsek onları çağın bilgisiyle donatırsak, aynı zamanda kendi köklerinden ve değerlerinden kopmadan yetiştirebilirsek millet olarak güçlü tarafımız budur. Bunu sağlamak için kaymakam arkadaşlarım başta olmak üzere salonda bulunan herkesin özel bir hassasiyet göstermesini, okullarımızın başarıyı yakalaması, çocuklarımızın niteliğinin artması noktasında ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymasını bekliyoruz."

"Dünyadaki en yaşanılası ülkelerden biri Türkiye"

"Z kuşağı" diye tabir edilen gençlerin özellikle sosyal medya aracılığıyla kaynağı belli olmayan uluslararası etkileşimlere açık hale geldiğini ve ülkeye aidiyetlerinin giderek zayıfladığını aktaran Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Bu çocuklar, ülkelerini yaşanılmaz görme noktasına kadar gelmiş durumdalar. Halbuki dünyadaki en yaşanılası ülkelerden biri Türkiye. Ülkemiz her anlamda çok kıymetli bir ülke. Coğrafi konum, sosyal doku, tarih, gelenek görenekler ve insan kalitesi itibarıyla da böyledir. Çocuklar, içinde bulundukları için kıymetini bilmiyorlar, farkında değiller, yaşları çok genç. Sosyal medyada çeşitli kampanyalar yapılıyor, ailelerin göz nuru, emek sarf edilen, İzmir örneğinden hareket edersek 54 bin öğretmenin emekleriyle yetiştirilen ve beklentiye girilen özellikle de zeki çocuklarımızı yurt dışına transfer ederek kaynaklarımızı çalıyorlar, en başta bunun engellenmesine yönelik çalışmalar yürütmemiz gerekiyor."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Köşger, kent genelinde lisanslı sporcu sayısının az olduğunu belirterek, yetkililerden her ilçede spor kulüpleri kurulmasını istedi.

Köşger, güvenlik güçlerinden de okul civarlarında alkol satılan mekanlarla ilgili denetimlerini taviz vermeden sürdürmelerini isteyerek, çocukların alkol ile başlayıp uyuşturucu kullanımına giden sürece dahil olmaması için kararlılıkla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.