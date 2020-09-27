İzmir Valisi Köşger'den Dünya Turizm Günü mesajı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Köşger, büyük bir ekonomik güç teşkil eden turizmin, dünyanın öncelikli sektörleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Turizmin, insanların birbirlerini tanıma, hoşgörüyle bir arada yaşama gibi birçok siyasal ve sosyokültürel fonksiyonları bulunduğuna işaret eden Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm niteliği itibariyle hızla gelişen bir sektör olmakla birlikte dünyadaki olumsuz gelişmelerden ve ekonomik sıkıntılardan en fazla etkilenen bir yapıya sahip olmakla da bilinmektedir. Yelpazesi geniş bir hizmet sektörü olması münasebetiyle sektörde yaşanan olumlu veya olumsuz gelişmeler de geniş bir kesimi etkilemektedir. Sektör, bu sene tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle küresel ölçekteki seyahat kısıtlamaları ve diğer hususlardan olumsuz etkilenmekte, diğer önemli turizm destinasyonları gibi ülkemizde ve dolayısıyla İzmir ilimizde de bu olumsuz gelişmeler yoğun olarak hissedilmektedir. Hem koronavirüs salgınının sektöre olumsuz etkilerinin azaltılmasına hem de dünya turizm pastasından daha fazla pay alabilmemize yönelik gerekli tedbir, çaba ve gayretlere ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de devam edilmektedir."

Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi

Salgının turizme etkilerinin azaltılması için konunun tüm taraflarının yoğun faaliyetlerde bulunduğunu aktaran Köşger, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızca hazırlanan ve bölgemizdeki ilgili tüm taraf ve paydaşların yer aldığı Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi bu faaliyetlerin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Önümüzdeki dönemde İzmir ve hinterlandının ticaret, turizm ve lojistik altyapısında büyük bir atılım sağlayacak bu mega projenin de devreye girmesiyle bölgemizin bu alanlarda önemli bir cazibe merkezi olması öngörülmektedir. Devletimizin turizmde yaşanan sorunları aşmak üzere uygulamaya koyduğu telafi edici tedbirlerle birlikte İzmir'in tanınırlığını, bilinirliğini ve marka kent değerini arttırmaya yönelik çaba ve gayretlere de devam edilmektedir. Bu gayretlerin hem yaşanan olumsuzlukların azaltılmasına hem de turizmimize ivme kazandırarak dünya turizm pastasından daha fazla pay alabilmemize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ekonomimize ve istihdamımıza katkısı nedeniyle ülkemiz için büyük önem arz eden turizm sektörümüzde yer alan tüm kesimlere ve çalışanlarına başarılar diliyor; Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum."