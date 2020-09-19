İzmir Valisi Köşger'den gazilere video konferansla kutlama - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, video konferansla görüştüğü iki gazinin Gaziler Günü'nü kutladı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanarak gazilik unvanı alan ve halen Bornova Jandarma Tugayında görev yapan Jandarma Astsubay Semih Karayazı (27) ile online bağlantı kuran Köşger, Karayazı'nın hem Gaziler Günü'nü hem de doğum gününü kutladı.

Henüz bekar olan Karayazı'dan evlenme sözü alan Köşger "Ne kadar şanslısın, hem Gaziler Günü hem de doğum günün kutlu olsun. Halen bekarmışsın, seni evlendirmemiz lazım, öyle bir şey olursa iştirak etmek isterim. Sizlerle gurur duyuyorum. Bayrağımız inmiyorsa, ezanımız dinmemişse sizlerin sayesinde." dedi.

Köşger ile görüşmesinden mutlu olduğunu dile getiren Karayazı da en kısa zamanda evleneceğini dile getirip teşekkür etti.

Vali Köşger daha sonra 2016 yılında Şırnak'ta çatışmada yaralanarak gazi olan ve halen TSK 'da görev yapan Piyade Teğmen Mustafa Sertaç Demirbilek (29) ile bağlantı kurarak sohbet etti, Gaziler Günü'nü kutladı.